Balance más que positivo

martes 10 de mayo de 2022 | 8:15hs.

El aplauso sostenido que bajó de las tribunas en los últimos minutos del partido fue el genuino reconocimiento de los hinchas a un equipo que redondeó una buena temporada y fue protagonista en la elite del básquet argentino.

En su segunda participación en la máxima división, Oberá Tenis Club (OTC) alcanzó los cuartos de final por primera vez, un hecho que se inscribe en la historia de la institución y del deporte misionero.

Y si bien quedó eliminado 3-0 en la serie ante Quimsa de Santiago del Estero, vale poner en contexto que el rival de turno fue el mejor de todos durante la fase clasificatoria y aparece como serio candidato al título, ya que dispone de un plantel de gran jerarquía y con variantes en todas las posiciones.

Como contrapartida, en los últimos dos partidos de la serie el elenco que dirigió Fabio Demti sintió la ausencia de su goleador Melvin Johnson, aquejado por una tendinitis.

En definitiva, en el cruce con Quimsa casi que no hubo equivalencias y el conjunto conducido por Sebastián González ganó de manera holgada.

Sin Johnson, Martín Fernández asumió mayor protagonismo ofensivo en la serie y promedió 15.5 puntos por partido. Samme Givens y Facundo Giorgi promediaron 12 cada uno, Nicolás De Los Santos 10.5, Clint Robinson 9 y el capitán Jonatan Treise 6.

La mayor rotación del elenco santiagueño quedó evidenciada en el aporte del banco en la serie: 34 tantos de promedio por partido, contra 19 del Celeste.

Números contundentes que permiten dimensionar el poderío de uno y otro, en definitiva, lo lógico del desenlace.

“Estamos agradecidos”

Lo cierto es que OTC terminó la fase clasificatoria en el octavo puesto y se enfrentó ante el primero. Y no un primero que lo fue con lo justo, sino un equipo que lideró la competencia toda la temporada.

“Cumplimos el objetivo de terminar entre los ocho primeros, pero obvio que no es lindo terminar de esta manera perdiendo 3 a 0. Para mi Quimsa es gran candidato para quedarse con el título, como lo demostró durante toda la temporada”, reflexionó De Los Santos luego de último juego.

Con relación a la serie, comentó: “Nosotros hicimos un esfuerzo para poder competir, por momentos lo hicimos bien y por momentos no, ante un equipo que ante el mínimo error te lo hace pagar. Un equipo mucho más largo que el nuestro. Nosotros también padecimos la ausencia de nuestro goleador”.

“Pero en síntesis, creo que hicimos una gran temporada. Nos vamos con la frente en alto y creo que la gente del club también está contenta por todo lo que hizo el plantel. Nosotros también estamos agradecidos”, subrayó.

Sobre su rol, mencionó: “Yo me sentí muy cómodo durante toda la temporada. Al principio en el Súper 20 no tuvimos el equipo completo y no nos fue bien, pero después durante la Liga me sentí bien y conformamos un buen equipo con tres extranjeros que además de buenos jugadores son grandes personas. Lo mismo que el cuerpo técnico y el resto de los compañeros. Más allá de lo deportivo nos trataron de primera, es un club que hace las cosas muy bien. Los dirigentes son buena gente y eso ayuda mucho”.

El análisis del DT

Luego del último juego ante Quimsa, el entrenador Fabio Demti consideró: “La verdad que nos tocaron muchas situaciones difíciles. Nos tocó el rival más duro de la temporada y la ausencia de Melvin Johnson nos limitó un poco. Más allá de ello, lo dejamos todo y por eso nos vamos tranquilos. Igualmente, me hubiera gustado dar un poco más”.

A lo largo de toda la serie el Celeste exhibió altibajos y en más de una ocasión logró volver al partido, pero después no pudo sostener la intensidad ante un rival muy compacto.

En tal sentido, el DT opinó que “si bien los jugadores dieron todo, nos faltó juego en algunos tramos del partido para tener chances de ganar. En un momento tuvimos la oportunidad de quedar a cuatro puntos en el tercer cuarto, pero no se nos dio”.

“Cuando tenés un gran equipo en frente, cada vez que tienen chances te castigan y eso sucedió. Quedó claro que Quimsa nos superó y nosotros le dimos la ventaja de jugar sin Melvin Johnson”, remarcó.

Y agregó: “Siempre se siente cuando un jugador tan importante no está presente. Él siempre acumula defensas y ayuda en lo anímico. Igualmente, no hay excusas. Hoy nos toca despedirnos y no nos queda nada más que agradecer a la gente”.

Sobre el final no quiso especular sobre su continuidad en el club obereño.

“Hoy es un punto final y seguramente después reflexionaré acerca de lo que pasó en esta temporada. Estoy muy agradecido con los hinchas, tanto como con los jugadores y con los dirigentes”, remarcó.

Campaña para destacar pero con plantel corto



La que acaba de terminar para OTC fue su segunda temporada consecutiva en Liga Nacional. La anterior, por la pandemia, se disputó en formato “burbuja” y no avanzó a playoffs.

En esta segunda la competencia volvió al organigrama natural de fase clasificatoria con partidos de ida y vuelta y terminó octavo entre 20 equipos.

El básquet es un deporte lógico y, salvo imprevistos, el que más invierte logra mejores resultados. El Celeste conformó un plantel para mitad de tabla, con tres extranjeros que fueron los más regulares y nacionales confiables, pero en playoffs quedó claro que tuvo un equipo “corto”.

En total, considerando el torneo oficial de pretemporada Súper 20, la fase regular y los playoffs, el equipo obereño disputó un total de 52 partidos con record de 25 triunfos y 27 derrotas.

Un dato: en el Súper 20 disputó 9 juegos, con una sola victoria, pero después rearmó la estructura, fue de menor a mayor y terminó entreverado entre los mejores