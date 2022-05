Prorrogaron conciliación obligatoria y habrá servicios de colectivos

martes 10 de mayo de 2022 | 6:05hs.

Tras horas de negociación entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), el Ministerio de Trabajo de la Nación decidió anoche prorrogar por cinco días la conciliación obligatoria en el marco del conflicto salarial, que vencía ayer.



De esta manera, se desactivó la amenaza de paro que había anticipado el gremio por el término de 72 horas y se garantizará por esta semana el servicio de transporte de corta y media distancia en todo el país.



“El Consejo Directivo nacional de la Unión Tranviarios Automotor informa que habiendo sido dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación la prórroga del periodo de conciliación laboral obligatoria, se ha dispuesto su acatamiento”, se señaló en un comunicado que emitió anoche el gremio, con la firma del secretario general, Roberto Carlos Fernández.



“Por ello, ratificando el pedido salarial efectuado, informamos que de no conseguir la firma del acuerdo salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros de corta y media distancia del interior del país, una vez concluido el período de paz social resuelto, retomaremos las medidas de acción sindical”, advirtieron.



En tanto, al cierre de esta edición, desde la UTA Misiones ratificaron la adhesión a la conciliación obligatoria dictada por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación.



De esta manera, se espera que en los próximos días tanto la UTA como Fatap vuelvan a reunirse para arribar a un acuerdo salarial.



Desde el gremio transportista insisten en lograr un incremento similar al que fijaron los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) a mediados de abril, objetivo que apunta a lograr un sueldo básico de los choferes de transporte con un piso de 150.000 pesos.



“Hemos pedido tanto al Estado nacional como a las provincias y al sector privado que se comprometan a buscar la solución del acuerdo salarial pactado con los empresarios, con el fin de no vernos involucrados en disputas políticas ajenas al interés de los trabajadores. Pese a ello, no han dimensionado la magnitud del problema planteado, dilatando la firma del acuerdo del aumento salarial”, señalaron desde el gremio transportista la semana pasada a través de un comunicado.



Al mismo tiempo, advirtieron que de no arribar a un acuerdo, se iniciaría un paro por 72 horas desde la medianoche de hoy, pero que quedó sin efecto tras la reunión entre gremialistas, empresarios del sector de transportes de corta y media distancia y Nación..



La reunión que se realizó ayer era clave, ya que se trataba del último encuentro entre las partes para arribar a un acuerdo o que se concrete la medida de fuerza.



Los directivos de UTA, Fatap y Trabajo se reunieron de manera virtual a las 15. En primera instancia, no hubo consenso y se decidió pasar a un breve cuarto intermedio. Más tarde, con la continuidad de la reunión, las partes no acordaron.



Sin embargo, Trabajo decidió prorrogar por cinco días la conciliación obligatoria que entró en vigencia el pasado 26 de abril. En ese momento, la UTA concretó el paro por unas doce horas, hasta que el gremio fue notificado de la medida e inmediatamente se desactivó la huelga, aunque miles de usuarios se vieron afectados durante la primera parte de la mañana, en pleno horario laboral y de ingreso a las escuelas.



Días atrás también se efectuaron reuniones entre el gremios, empresarios y Nación para arribar a un acuerdo. Sin embargo, en todas las instancias previas no se destrabó el conflicto.



De esta manera, el servicio urbano de corta y media distancia funcionará en los próximos días.



En el medio, habrá nuevas reuniones para definir el conflicto, que se originó en febrero con los primeros pedidos de discusión salarial y tomaron su punto más álgido cuando Amba selló un incremento salarial escalonado del 50%.



La medida de fuerza había sido convocada para el pasado 26 de abril ante la falta de acuerdo salarial en el marco de las paritarias del sector.



El 8 de abril, la UTA cerró un acuerdo para los choferes de corta y media distancia del Amba para elevar el salario básico a 150.000 pesos desde agosto. Además, desde la actividad transportista exigían el pago no remunerativo de 43.000 pesos, en cuatro cuotas.



El gremio reclama que se equiparen los salarios del interior del país con los que perciben por el mismo trabajo aquellos que prestan servicios en Buenos Aires.

En cifras

50% Es el pedido de incremento salarial que choferes del interior del país piden, solicitando igualar el acuerdo paritario que se cerró en el Amba.