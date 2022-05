Comercios preparan televisores para los pedidos hacia el Mundial de Fútbol

martes 10 de mayo de 2022 | 2:30hs.

Los televisores inteligentes o smart TV empezaron a mover sus ofertas de cara al Mundial de Fútbol que se realizará en noviembre. Las grandes cadenas promocionan (vía web o por afiches en las ciudades) algunos equipos de entre 50 y 55 pulgadas, con precios que rondan entre 70.000 y 80.000 pesos.



En tanto negocios de la provincia apuntan a que hay consultas y algunas compras. Pero esperan que el mayor movimiento se empiece a notar unos meses antes del mayor evento del fútbol mundial.



Además de los precios, en los negocios se observa una financiación sin interés más acotada que en otros años. Y se destaca especialmente la oferta del plan provincial Ahora Misiones que mantienen cuotas y bonificaciones para los misioneros.



Según se explicó desde un negocio local también importan en los pedidos, además del tamaño de la pantalla, el sistema operativo que permite potenciar el manejo de las pantallas con los teléfonos celulares.



“Se están moviendo los televisores, más que nada varias personas están aprovechando los Ahora Misiones. La gente busca comprar un televisor con tecnología Android y se está afianzando el pedido por las pantallas de 50 o 55 pulgadas. En este sentido se ve un crecimiento porque en el mundial pasado los equipos más vendidos eran los de 43 pulgadas”, comentó Carlos D’Orazi, comerciante del rubro electrodomésticos en Posadas.



Explicó por otra parte que por el momento “las ofertas en cuanto a los precios, son más que nada por la financiación de los planes (Ahora Misiones) porque los fabricantes no ofrecieron ningún tipo de oferta. Y stock del producto por ahora hay, habrá que ver que pasa más adelante cuando se vaya moviendo más la demanda”.



Desde una cadena presente en la capital provincial, un vendedor apuntó en tanto que además de las pulgadas también se busca que el equipo tenga una mejor definición. "Hay equipos de 43 pulgadas que ya vienen con 4k que es algo que alguna gente que tiene un equipo HD o full HD quiere tener. Ahora hay más variedad de equipos que ofrecen una resolución más alta, en el mundial pasado todavía era mayor la oferta de equipos full HD", explicó.



Por su parte Luis Kotch, también empresario del sector electrodomésticos en Leandro N. Alem, comentó que hay mucha expectativa por las ventas de este año. Pero también preocupaciones porque se puedan tener los equipos que la gente quiere comprar.



“Todavía la venta de televisores no arrancó. Igualmente como todo el sector estamos apuntando a vender más con la llegada del Mundial. La mayoría de los negocios ya realizó sus compras o pedidos con anticipación para recibir los equipos”, explicó el comerciante.



Detalló que en general las ventas arrancan con equipos desde 32 pulgadas que valen unos 39.000 pesos.



“Los equipos por los que más se consultan son los de 42 o 43 pulgadas. Creo que se estabilizó como el televisor promedio. Después todavía por los equipos de 50 a 65 pulgadas que son los más grandes, hay muy pocas consultas”, detalló Kotch.



Agregó en tanto que hay cierta incertidumbre con el abastecimiento de algunos productos entre los que también están incluidos los smart tv. “Hay un gran faltante de pantallas, los fabricantes ya hicieron la compra de componentes el año pasado. Pero una de las marcas ya tuvo problemas porque se quedó sin componentes y las importaciones estaban siendo muy restringidas”.



A las restricciones del país, recordó que se suman las dificultades que se siguen manteniendo en el comercio internacional por mar. “Sigue el problema de que no se consiguen contenedores o aumentaron mucho su precio. A las empresas les está conviniendo mover el comercio por puertos cercanos y no destinarlos a nuestra zona. Esto afecta la entrega de varios electrónicos, con los aires acondicionados creo que también habrá problemas de entregas este año”, analizó.

Movimiento y marcas

Según fuentes del sector electrónico, la llegada del Mundial de Fútbol de Qatar representaría al menos un 25% más de venta de televisores que un año tradicional.Y se estima que por año hay un recambio de televisores que ronda los 2.000.000 de aparatos.



En tal sentido, además de las promociones que aparecen en los años de mundial, también se espera la participación de nuevas marcas que desembarcarán con sus productos (en 2018 Hisense fue una de las que irrumpió entre las marcas tradicionales, en 2014 Noblex en Argentina fue la más promocionada). El mes pasado por caso el grupo argentino Libson y la firma internacional Siera realizaron un acuerdo por 10 años para traer al país los Smart TVs del grupo mundial, televisores con tecnología de punta que hoy se venden en 40 países. Para la fabricación local el Grupo Libson construyó una planta en Canning y se crearon 40 puestos de trabajo. Con una producción inicial de 50.000 televisores en 2022 y una proyección estimada de 150.000 para el segundo año, se comercializarán los smart TV Siera con tecnología Android 11 de 32, 43, 50 y 55 pulgadas principalmente en tiendas de electrodomésticos y cadenas de supermercados de todo el país.

Hay menos reposición de celulares y ventas se frenan

La venta de teléfonos celulares fueron mostrando una desaceleración por falta de equipos, según explicó Roberto Amarilla, gerente de ElectroMisiones. Explicó además que hay una marcada preferencia por la compra de notebooks en vez de las PC de escritorio. Y que en general los equipos informáticos están teniendo un amesetamiento de ventas desde abril. En diálogo con el programa Acá te lo contamos, por Radioactiva FM, el directivo explicó la fuerte suba que tuvieron los celulares este año. “Ha habido un ajuste importante de precios motivado por la variación del dólar y en segundo lugar porque no se pueden conseguir equipos de teléfonos. Hay un problema grave de reposición, sobre todo en los equipos de gama media”, explicó.



Se relató en tanto que actualmente hay buen abastecimiento de equipos de alta gama que tienen precios por encima de los 150.000 pesos. Y de los equipos más económicos o de gama baja, “hay equipos, por ejemplo, un Alcatel desde los 14.000 pesos. Pero el problema lo tenemos con los de gama media que no tenemos y no nos dan fecha cierta de reposición. Esto esta provocando que la gente salga a buscar teléfonos por otros canales”, explicó el profesional.



Por otro lado explicó que la demanda de PC de escritorio, sigue en baja porque “la gente prefiere las notebooks. Muy poca gente compra computadoras de escritorio, que casi quedaron relegadas a las compras de algunas empresas u oficinas”, detalló Amarilla.



Se recordó que las PC de escritorio parten en valores desde unos 50.000 pesos y por su parte las notebooks tienen valores similares de arranque y pueden llegar hasta los 300.000 pesos según los componentes y clasificaciones.



Sobre las compras de tecnología el directivo resaltó que “influye mucho la oferta de los planes Ahora Misiones. Hay mucho movimiento de lunes a miércoles, el problema que tenemos es la falta de entrega de equipos desde las fábricas”, y apuntó que “las ventas venían creciendo hasta marzo, pero en abril se sintió una desaceleración y ahora seguimos así. Puede ser que la gente se enfocó en consumir otros productos o en gastos más básicos como los alimentos”, analizó.