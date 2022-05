El FdT presenta un proyecto para lograr un salario básico universal

martes 10 de mayo de 2022 | 6:02hs.

Diputados del Frente de Todos (FdT) presentarán hoy un proyecto para ampliar el sistema de seguridad social y establecer un Salario Básico Universal (SBU) para garantizar la protección social de todos los trabajadores y “dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina en la post pandemia”.



El proyecto se presentará a las 11 en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara baja, y contará con la presencia de los legisladores del FdT Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli.



La iniciativa además será firmada por los legisladores Leonardo Grosso, Hugo Yasky, Mónica Macha, Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, Carlos Selva, Pablo Carro, Mara Brawer y Graciela Landriscini, entre otros.



Según el proyecto, el objetivo de la iniciativa es “dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina post pandemia a través de la ampliación de la seguridad social y la promoción del empleo”.



El texto propone establecer un Salario Básico Universal “como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”.



De acuerdo a la iniciativa, el SBU “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría ‘A’ del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”.



“Hay millones de personas que trabajan, sin tener un empleo formal, que no tienen garantizadas las condiciones más básicas de vida. Este fenómeno no pasa solo en Argentina, es mundial, y es consecuencia de las transformaciones en el mundo del trabajo y de la creciente concentración de la riqueza”, sostuvo Hagman, referente del Frente Patria Grande que conduce Juan Grabois.