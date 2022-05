Bomberos recibieron subsidio para moderna maquinaria

martes 10 de mayo de 2022 | 6:04hs.

En la mañana de ayer, la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios recibió la segunda cuota de un subsidio destinado a la construcción de un móvil para la extinción de incendios forestales que facilitará la tarea de los brigadistas en terrenos de difícil acceso. Durante la entrega, el gobernador Oscar Herrera Ahuad insistió en la necesidad de seguir invirtiendo en equipamiento que se adapte a las necesidades de la geografía misionera con el objetivo de ser más eficientes para cuidar el patrimonio natural y la producción local.



El mandatario aseguró que esto no forma parte de “un programa que solamente viene a ponerse en práctica en el momento de la urgencia de los incendios, es un proyecto a largo plazo para el fortalecimiento de todas las unidades que tienen que ver con el acceso rápido, no sólo a los incendios, sino también para otras contingencias que se dan en la provincia”. En especial, en una provincia que debe “llevar adelante esquemas de innovación total y absolutamente diferentes a los que se dan en otros lugares”.



En esa línea, aseguró que es un esquema que integra desde el aporte de recursos, elementos, maquinaria, el trabajo de la Brigada Forestal para combate de incendios con personal distribuido en los diversos cuarteles de Misiones, la articulación con el Plan Nacional de Manejo del Fuego en Apóstoles, el recurso humano y la apuesta en innovación en las áreas de logística y estrategia.



En cuanto a la adquisición y la construcción de la máquina, comentó que se trata de “un sistema total y absolutamente nuevo con características que se tienen en otros lugares del mundo para incendios forestales, pero adaptado a la geografía de Misiones. Beneficiará en logística, en seguridad, con un mecanismo de acción mucho más rápido, con mayor volumen de agua para apagar los incendios. También redundará en la seguridad de los bomberos voluntarios que la operarán”.



Aseguró que tendrá una capacidad aproximada de 10 mil litros y destacó que es una máquina misionera trabajada con empresarios de la provincia.



El nuevo equipo complementará al parque móvil de Misiones utilizado contra los incendios forestales, que incluye los dos helicópteros hidrantes y un tercero ya adquirido por la Provincia. Herrera Ahuad expresó también que se baraja la posibilidad de contar con tres máquinas de este tipo, una por cada zona geográfica de Misiones. Y aclaró que, para fines de este año o inicios de próximo, espera que la provincia cuente con dos ya operativas.



En tanto, resaltó el compromiso de los Bomberos Voluntarios por su labor diaria. “Estamos dispuestos a seguir apostando porque sabemos que el cambio climático es una cuestión que no podemos mirar hacia el costado. Vamos a seguir equipando y dándole la seguridad y la tranquilidad al pueblo misionero de que está cuidado en el área ambiental por sobre todas las cosas. Es lo que venimos llevando adelante como política de Estado”, enfatizó.



Una máquina clave

A su turno, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, explicó que “el tercer pago está previsto para cuando esté terminada la máquina, que es un tractor articulado marca Óscar Bertotto modelo 160 TH especial con sistema de ataque de incendios compuesto por tanque de acero de 8.500 litros de capacidad- con bomba de 4,500 litros por minuto- que incluye un monitor superior y cuatro salidas para acoples de manguera”.



Su utilidad radica en su capacidad para acercarse a los focos de incendio en todo tipo de terrenos, facilitando la tarea de los brigadistas.



En tanto, el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios, Waldemar Laumann, agradeció “por este aporte para ir terminando nuestra máquina que está en una etapa avanzada” y por “los aportes económicos, que son más que importantes para nuestra estructura federativa porque esto le va a servir a todo Misiones”.



En la entrega, realizada en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, también estuvieron presentes miembros de la comisión de la federación y el subsecretario de Protección Civil, Jorge Atilio De León.