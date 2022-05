Brandoni sobre De Niro

martes 10 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Tras terminar de filmar las escenas junto a su amigo Robert De Niro para la serie “Nada”, Luis Brandoni contó cómo hizo la producción a cargo de las grabaciones para convencer al actor estadounidense de que se sumara al proyecto y recordó algunas anécdotas junto a él caminando por la calle, donde “la gente no lo reconoce” cuando lo ve.



El argentino sostuvo que trabajar junto a la célebre estrella de Hollywood fue “algo que verdaderamente no esperaba e incluso no creía, porque es un hombre que siempre está muy comprometido y tiene muchas ofertas de trabajo”.



Sin embargo, durante una entrevista que brindó para el canal TN, Brandoni detalló que, una vez que decidió incorporarse a la serie, De Niro “propuso cambios, algunas cosas en el texto, tuvo ganas de improvisar” e incluso “a veces le gusta hablar en castellano”.



“Lo tentaron (los directores), tanto Gastón (Duprat) como Mariano (Cohn) hablaron con él, le dieron algunos datos, me vio mí, que nunca me había visto trabajar, vio mis películas subtituladas, se interesó, leyó los libros muy seriamente y aceptó este reto que para él debe ser muy significativo, no por lo que ha hecho, porque creo que ha hecho más de 160 películas, pero porque es su debut de televisión, nunca lo había hecho”, destacó.



Al referirse a su experiencia compartiendo el set con su amigo resumió que fue algo “extraordinario” y detalló que “cuando terminó su última toma, que fue en una casa de La Boca”, más de 50 personas del equipo “lo vivaron y lo despidieron”.



“La primera escena que hice con él, estábamos sentados frente a frente y en un momento me pareció como si ya hubiera trabajado con él. Además, es un profesional y él sabe de qué se trata este asunto, si le hacés un guiño distinto al que estaba previsto, te la devuelve redonda”, resaltó.



Por otra parte, explicó que el neoyorkino “es tan persona que en Buenos Aires, en Punta del Este y en varias oportunidades” ha caminado junto a él en la calle y “la gente no lo reconoce porque no se parece a los personajes que hizo”.



“Una vez falseó, esto es una imprudencia que digo, pero cuando existían los boletos de pasajes aéreos, una vez los fuimos a cambiar y veo que en el de él decía ‘Roberto De Naro’. Le dije que iba a ir en cana con eso. ‘Yo digo que es un error de tipeo’. No lo conocen. Eso es un gran mérito, porque demuestra que es un gran actor”, recordó entre risas.



Por último, Brandoni ratificó que su colega estadounidense “es un gran amigo” y aseguró que “le gusta la Argentina” y que “además se interesó mucho” en Buenos Aires y, por ejemplo, “fue a ver el Museo Nacional de Bellas Artes”.



“Para mí fue un gran gusto y espero que a la gente también le guste, porque son los verdaderos destinatarios de este trabajo, más allá de todo. Y es algo invalorable lo que han logrado los directores”, cerró el actor argentino.



Recientemente, el protagonista de grandes éxitos de la pantalla grande como Toro salvaje y Taxi driver, fue distinguido como Huésped de Honor de la ciudad de Buenos Aires “en reconocimiento a su amplia trayectoria en el cine”.



“Es un orgullo haberlo tenido en Buenos Aires filmando junto a grandes colegas argentinos”, comentó al respecto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en un mensaje que publicó en su cuenta personal de Twitter.



En los últimos días, al actor se lo vio recorriendo el microcentro en compañía de Brandoni. mientras filmaba algunas de las escenas de la serie “Nada”., como por ejemplo en Diagonal Norte, cerca de la Catedral de Buenos Aires, ubicada a metros de la Plaza de Mayo y la Casa Rosada. Otros guiños a la fisonomía de la Ciudad podrán verse reflejados en la tira con el colectivo 45, la estación de subte Catedral y el inconfundible amarillo y negro de los taxis porteños, un medio de transporte ligado a la filmografía del actor.