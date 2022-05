“Peregrinar es andar con una búsqueda y una entrega”

martes 10 de mayo de 2022 | 6:00hs.

El músico, compositor y productor Osvaldo de la Fuente lanzó ‘Peregrino’, su decimoquinto álbum, que está disponible completo en YouTube y próximamente se podrá escuchar también en otras plataformas.



Este nuevo trabajo, que tiene raíz en el folclore argentino y la canción latinoamericana, presenta diez temas, la mayoría cantados por Nico Morgenstern y hay otras colaboraciones como ‘Danza del mundo’ con la voz de Inés Zárate y ‘Zamba del peregrino’, interpretada a dúo por Ana Bertrán y Morgenstern.



A lo largo de las distintas piezas del disco, De la Fuente hace la percusión, toca la guitarra, bajo, teclados, también charango y piano junto a músicos amigos.



El artista, que prevé presentar el disco en vivo en julio, definió al álbum como “una búsqueda” y en cuanto a la sonoridad, expresó: “Hay ritmos de zamba, chacarera, chamamé, gualambao, aires de huayno y también algo de la canción latinoamericana en la impronta de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés”.



El músico charló de ‘Peregrino’ con el programa Acá te lo contamos, de Radioactiva 100.7 y expuso que el disco “tiene algo de folclore, y a la vez también hay que decir que no es el folclore tradicional, sino el folclore que me sale a mí, mi forma de encarar el folclore y de verlo”.



De raíces y referentes

De la Fuente, que viene del palo del rock, en ‘Peregrino’ vuelve a la senda del folclore, un camino que comenzó con ‘Lumbre’, publicado en 2017. Y sobre este acercamiento a la música folclórica indicó que “tiene que ver con algunas búsquedas”.



“Mi viejo era riojano y en La Rioja me acuerdo de los carnavales cuando era chico. Pasaban los músicos con el bombo, la guitarra. La tradición de los carnavales allá es muy linda y pasan los cantores por las casas, van tomando vino, se tiran harina y se tiran agua. Hay una cuestión de tradición muy fuerte, me acuerdo de eso muy claramente, y después vino la democracia que fue cuando yo empecé a tocar la guitarra, y con el advenimiento de la democracia se escuchaba mucho rock nacional y entonces el folclore fue quedando un poco relegado”.



Y continuó: “Mi viejo siempre tenía algunos discos de folclore y de tango y entonces en un momento eso empezó a surgir, también (el acercamiento al folclore) tuvo que ver con descubrir un nuevo folclore con el que yo me pude identificar a raíz de encontrar a gente como el Chango Farías Gómez, el Negro Aguirre, con redescubrir a Cuchi Leguizamón, a Ramón Ayala, Raúl Carnota, grandes referentes que me mostraron un nuevo folclore, distinto, con el que me sentí identificado, y me dio ganas de hacerlo”.





¿Por qué el álbum se titula ‘Peregrino’?

Hay una zamba en el disco que se llama ‘Zamba del peregrino’ y después esa idea fue ganando fuerza. Noté que en dos o tres canciones hablaba del peregrino o estaba la palabra y también me pareció que encerraba la idea de la búsqueda de uno, porque el peregrinar es ir con una búsqueda no es simplemente vagar, es andar con una búsqueda y una entrega. Y me parece que a veces los artistas tenemos eso, vamos detrás de algo que no sabemos bien que es pero que nos guía desde adentro. Me pareció que eso encerraba la idea del disco, la búsqueda, el momento, la mirada de lo recorrido y lo que queda por recorrer.





¿Cómo fue este acercamiento a Nico Morgenstern para darle voz a las canciones de Peregrino?

En 2002 lo escuché cantar y me gustó, intenté tentarlo para hacer algo y primero no se dio. Es un cantante excepcional y no sólo que a mí me gustan ciertas voces que son particulares, me gusta también que se entienda el concepto de lo que estamos trabajando, lo que estamos queriendo decir, y que sean buenos intérpretes y eso hace que la cosa tenga alma, espíritu y que no simplemente técnicamente sea algo lindo, sino que tenga una sustancia, que es lo que pasa cuando uno empieza a escuchar las canciones y se identifica y se encariña con una canción. Es un amigo, una persona que aprecio mucho y que voy conociendo a medida que nos vamos encontrando cada vez más, es un excelente cantante, una de las mejores voces de la provincia.