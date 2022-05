Bomberos voluntarios tomaron el cuartel y serían dados de baja

lunes 09 de mayo de 2022 | 0:19hs.

El cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Candelaria sorprendió a la comunidad con la toma del cuartel en la mañana del sábado, impidiendo el acceso a la jefa, Ramona Blanco.

Los motivos que llevaron a tal acción, según plantearon, son la disconformidad por malversación de fondos de los subsidios, falta de información de los balances, “que les da alimentos vencidos y además que desaparecieron los libros de guardia y otras documentaciones de importancia”.

El Territorio llegó hasta el edificio de los bomberos de la localidad, donde se encuentran los voluntarios como así también aspirantes y sus familiares que estaban apoyando la medida de fuerza.

A raíz de la denuncia realizada por los bomberos y el vicepresidente de la comisión directiva sobre la administración indebida de fondos y otras irregularidades, de acuerdo a lo que indican los manifestantes es que en la noche del sábado se realizó un allanamiento en el cuartel por orden del Juzgado de Instrucción 7 de la ciudad de Posadas, cuyo resultado fue secuestro de documentaciones varias para pericias. Así lo indicaron los representantes legales de los bomberos a este medio.

José Luque, oficial a cargo de los manifestantes, dijo: “La jefa nos da alimentos vencidos, son alimentos que sobraron de las donaciones que hacía la gente durante los incendios del verano. Nos autoacuartelamos debido a que no nos dejan usar el móvil, por ejemplo, para llevar a un compañero enfermo. También porque tenemos que usar nuestro dinero para comer cuando estamos de guardia, ya hemos hablado con ella, presentado notas pero no hubo solución”.

Además agregó: “Hay fotos de ella con el móvil en Ituzaingó, Iguazú y eso no puede pasar. Llamamos al que era vicepresidente de la comisión para que nos acompañe”.

En tanto, Andrés Gauto, quien dijo ser vicepresidente de la Comisión Directiva, indicó: “Estamos esperando al presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia, señor Waldemar Laumann, hasta ahora no llegó, la idea es dialogar y ver que solución se le da a esta situación”.

Pidió la destitución de la comisión directiva de la que él forma parte y sobre ello, sostuvo: “Yo desde diciembre no venía al cuartel porque no era convocado, vine ahora porque me llamaron los bomberos y aquí estoy junto a ellos”.

Por su parte, Luque agregó: “Este acuartelamiento es para luchar por nuestros derechos como bomberos voluntarios. Si nos dan de baja como nos han dicho que puede ocurrir vamos a cortar ruta, sentarnos frente al cuartel, lo que sea con tal que nos escuchen”.

Por su parte, Laumann, dijo a este medio: “Lo que están haciendo los bomberos voluntarios de Candelaria es una falta grave que está establecida en la ley provincial de bomberos y en el código de ética bomberil. Es una usurpación, toma ilegal de la institución y los bomberos que conspiraron contra la institución deberán responder e inclusive se les puede dar de baja de la institución”.

Lamentó la situación e indicó que ya está todo judicializado y se está esperando la resolución del juez a cargo. “Esto es grave y de acuerdo a la información documental que tengo de parte de la jefa del cuartel, el señor Gauto hace mucho que no pertenece a la institución. Así que hay que ver todos los orígenes de esto. Los bomberos pueden hacer reclamos pero esta no es la manera”, indicó dijo el presidente de la Federación de Bomberos.