Terminó con polémica

lunes 09 de mayo de 2022 | 6:05hs.

Un River totalmente alternativo le ganó 2-1 a Platense con un penal polémico y cerró la zona 1 a un punto del líder Racing.



José Paradela puso en ventaja al conjunto local a los 11 minutos, pero rápidamente Brian Mansilla (13’) anotó el empate transitorio tras un blooper de la defensa rival.En el complemento, Julián Álvarez anotó el segundo para su equipo y le dio el triunfo al local.



El Millonario fue muy superior en el primer tiempo. Con una línea de tres en el fondo, con Javier Pinola de capitán y jugando como stopper por la izquierda, River se paró en campo contrario y controló las acciones. A los tres minutos, tras una buena combinación entre Braian Romero y José Paradela, este último remató cerca. Cinco minutos después, Palavecino fue quien probó desde la medialuna, tras una buena jugada colectiva.



Hasta que a los 11’, Paradela convirtió luego de una buena jugada con pases de primera, algún que otro rebote a su favor, y acomodando la pelota de izquierda a derecha, para convertir tras un remate muy fuerte. Merecida ventaja parcial para el conjunto local, que mediante un blooper sufrió la igualdad rápidamente.



Es que Platense en la primera aproximación que tuvo hacia el arco de Centurión sacó provecho del error de la última línea del local y empató por intermedio de Brian Mansilla.



El arquero pasó la pelota para González Pirez que cuando se lo devolvió, dejó la redonda a medio camino. Hasta ahí corrió Tijanovich, se adueñó del balón y habilitó a Mansilla, quien definió con el arco a su merced.



Pese a ello, Platense nunca pudo meterse en el partido y terminó padeciendo sus constantes errores defensivos.



River monopolizó la pelota en el complemento, pero el 2-1 llegó tras una polémica. A los 31 minutos de la segunda etapa, Patricio Lousteau sancionó una supuesta falta de Ignacio Schor sobre Elías Gómez, el VAR no llamó al árbitro y Julián Álvarez cambió la falta por gol.



El Millo se medirá en cuartos ante Tigre, tercero de la zona 2, aunque todavía no están definidos los días y horarios.



Es que Defensa y Justicia, que jugó ayer a las 16.30, tendría que jugar mañana a las 21.30, a poco más de 48 horas del partido ante Patronato, según la programación original.



El Halcón pidió jugar miércoles o jueves, amenazando con no presentarse si lo hacen jugar mañana, y la alternativa que encontró la Liga Profesional es que los cuatro partidos se jueguen el miércoles: dos a las 19.15 y dos a las 21.15.



Sin embargo, esta nueva programación debe ser aprobada por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que por el momento no aprobaría que se jueguen partidos de River y Boca como local el mismo día.



Los dirigentes intentarán hoy cambiar el parecer de las autoridades porteñas, y por eso todo quedó en suspenso.