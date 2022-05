El fantasma de organizaciones como el PCC asoma en el negocio del vino

lunes 09 de mayo de 2022 | 6:06hs.

Bernardo de Irigoyen es un pueblo con un marcado crecimiento en los últimos años, con el lago Integración como gran referencia. La pandemia parece haber quedado atrás y la circulación de argentinos y brasileños es constante por los comercios, pese al evidente problema de suministro de combustibles que afecta a toda la provincia.



Sin embargo, el tema de conversación que emerge más rápido con los vecinos es la escalada de violencia, con la muerte de Diego Pimentel (31) y la búsqueda de su sobrino, Maximiliano Pimentel (21), desde hace más de 20 días. No olvidan los crímenes mafiosos de Juan López (50) y Rafael Antúnez de Olivera (45).



De esos hechos -en medio fue hallado enterrado y con un tiro a traición Ariel Camargo de Lara (19)- ,el caso Pimentel marcó un quiebre para los investigadores de la Policía de Misiones. Es que es la primera vez que los protagonistas blanquean el trasfondo del contrabando de vinos, algo que también se ve reflejado en los expedientes (hay dos, uno por la desaparición y otro por el homicidio).



De todas formas, no es una situación desconocida, ya que se han registrado también asaltos a camiones y depósitos donde guardan esas bebidas de grandes marcas, mientras que del otro lado de la frontera las autoridades brasileñas siguen aumentando las estadísticas con cifras récord.



¿Hasta dónde pueden llegar estas disputas? ¿La violencia puede seguirán aumento? En declaraciones a Radioactiva, Antonio Pimentel mencionó que los jefes de su hijo hoy desaparecido tienen relación con el Primer Comando Capital (PCC), algo que fuentes policiales que conocen bien la zona también afirmaron.



Se trata de un fantasma que sobrevuela la frontera, pero que lejos está de ser lejano o exagerado.



Al respecto, Mark Tollemache (38), delegado de la Receita Federal (el equivalente a la Afip) de Dionísio Cerqueira expresó que se han detectado integrantes de facciones como el PCC o el Comando Vermelho en la frontera, pero que el temor (y lo que buscan combatir) es que se instalen definitivamente.



“La verdad es que en Brasil existen facciones criminales, entre ellas el PCC y Comando Vermelho, que dominan principalmente las ciudades como San Pablo y Río de Janeiro. Ellos tienen ramificaciones, a las que llamamos células, en varias actividades y aquí también identificamos células que actúan para esas organizaciones”, puntualizó en una entrevista que concedió a este medio en su oficina de Dionísio Cerqueira, en Brasil.



“Hoy tenemos células de individuos que, por ejemplo, ya actuaron en Río de Janeiro, tienen una ficha criminal -antecedentes- allá y sabemos que forman parte de esas organizaciones que actúan acá en Bernardo de Irigoyen y Dionísio Cerqueira”, amplió al respecto.

La frontera seca separa por pocos metros a Irigoyen de Dionísio Cerqueira.



También comentó que han notado una migración desde la Triple Frontera a la zona de frontera seca.



Tollemache no es una persona que desconozca cómo funcionan estas organizaciones, ya que antes de llegar a Dionisio (en 2021) trabajó en el estado de Mato Grosso do Sul, que limita con las ciudades dominadas por estas facciones en Paraguay, como Pedro Juan Caballero. En Mundo Novo, dónde se encontraba, predominaba el tráfico de armas.



“Generalmente a estos grupos no les gustan mucho los intermediarios. Por un tiempo trabajan con equipos locales hasta que en algún momento toman el equipo completo. Ocurrió esa disputa por drogas en las ciudades de Ponta Pora (límite con Pedro Juan Caballero y a 200 kilómetros de donde trabajó), en un proceso”, aclaró.



Estas tomas de control son básicamente enfrentamientos armados que terminan en matanzas, como las que se sucedieron el año pasado, todas atribuidas al PCC.



“Son facciones empresariales, entonces si el margen de ganancias del vino es mayor, y lo es en algunas drogas, hoy esas facciones se van a interesar por ese seguimiento y van a dominar ese negocio gradualmente”, alertó el funcionario.



Y Siguió: “Si esas organizaciones criminales llegan acá, van a acabar con la competencia y los pequeños y medianos contrabandistas no van a poder hacer frente a ese nivel de fuerza criminal que tienen”.



El funcionario remarcó que por este contexto, es “importante que autoridades argentinas y brasileñas trabajen juntos porque si no vemos una presencia fuerte del Estado aquí en la frontera vamos a tener serios problemas”.



El depósito detrás de las oficinas de la Receita Federal de Dionísio Cerqueira -que está a unos pocos metros con el paso internacional- contiene una sorprendente cantidad de bebidas alcohólicas, en su gran mayoría vinos de renombradas marcas argentinas de altísimos valores.



Hay estructuras de tres pisos abarrotadas y afuera están camiones y contenedores con agrotóxicos, combustible y un apartado exclusivo para el gas. Todo incautado de contrabando.



Se trata de solo un lugar de almacenamiento, que se vacía y vuelve a llenar semanalmente por los constantes procedimientos, pero también por su alto valor y el peligro que significa que esté todo junto allí. Como informó en otras oportunidades El Territorio, lo incautado se analiza, se destruye o principalmente se convierte en alcohol en gel.



Con respecto al período 2019-2020, la incautación de los vinos aumentó 1.200 por ciento en 2021-2022. Como en todo el mundo, la cuarentena hizo que el consumo de alcohol se incremente y abra paso al nuevo negocio en la frontera seca.



Un punto a tener en cuenta es que en marzo del 2020, cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Gendarmería Nacional instaló puestos a lo largo de toda la línea de frontera. Sin embargo, con el tiempo, el levantamiento de las restricciones permitió que el flujo de cajas aumentará considerablemente, coinciden ambos lados de la frontera.



La bebida generalmente llega de forma legal a Irigoyen, equipos completos se descargan constantemente a la vista de todos. Entre galpones y comercios, autoridades policiales señalaron que hay más de 40 locales dedicados a esta actividad en la zona urbana.



“Tenemos hoy grandes empresarios del vino que dominan estructuras complejas. Mapeamos algunas cuadrillas que tienen emprendimientos en Argentina y Brasil quienes acaban comprando propiedades en ambos países. Son terrenos pegados, una chacra está en Argentina y la otra del lado brasileño, entonces dominan ese punto”, amplió Tollemache.

Vehículos ligados a distintos ilícitos permanecen secuestrados en la frontera.

Por estos lugares, ubicados principalmente sobre la ruta provincial 101, pasa la mayor cantidad de mercadería, que se carga en vehículos chicos y se almacena en centros de acopios en Dionísio y Barracao, pero principalmente en ciudades más grandes, como Francisco Beltrão.



Para toda esta logística las organizaciones tienen lo que en Brasil se llaman “batedores” (campanas).



Niños de la zona se ubican principalmente en estos sitios - es casi una situación histórica, maestras rurales cuentan desde hace muchos años que los menores llegan sin dormir al colegio-, pero también hay personas que anotan y reportan todos los movimientos, ubicadas en el edificio de la Receita, señalaron.



El vino argentino de contrabando se vende principalmente mediante plataformas online, donde estas organizaciones crean perfiles falsos con nombres de bodegas o clubes de vinos famosos. Hay un patrullaje virtual y se dan de baja, pero al otro día ya se activan otra vez.



Un empresario de Santo Antonio, ciudad que limita con San Antonio, llegó a estar entre los cinco mayores vendedores de Brasil.



Principales mercados

El negocio es gigante y redituable, ya que un vino en Brasil puede llegar a venderse a unos 2.000 reales. La evasión de tributos, el transporte y almacenamiento en condiciones irregulares son las acciones que se combaten en Brasil, pero ahora las autoridades policiales están notando un nuevo problema: la falsificación.



No sólo hay cambios de etiquetas para entregar botellas de menor calidad, sino también que se sospecha que en Bernardo de Irigoyen se están fabricando las cajas de madera que simulan ser de los productos más cotizados del mercado. La “industria” no se detiene.



Las autoridades policiales argentinas coinciden que este tipo de logística es propia de un delito complejo y que para que se investigue debe haber trabajo conjunto e integrado entre fuerzas, países y estados.

En cifras

1.200% Con respecto al período 2019-2020, la incautación de los vinos aumentó 1.200 por ciento en 2021-2022, según las estadísticas.

40 Entre galpones y comercios, autoridades policiales señalaron que hay más de 40 locales dedicados a la venta de vinos en Bernardo de Irigoyen.

En medio de la desaparición de su primo terminó asesinado a balazos