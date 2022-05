Comerciante fue asesinado a tiros dentro de su local en la chacra 94

lunes 09 de mayo de 2022 | 6:05hs.

El propietario de una pequeña despensa de la chacra 94 de la capital provincial, de 31 años, fue asesinado a balazos durante la madrugada de ayer dentro de su local luego de salir a atender el llamado de al menos personas -aparentemente encapuchadas- que instantes antes llegaron hasta el lugar.



Si bien los investigadores son cautos a la hora de brindar detalles del caso para no entorpecer la investigación, se habla de que al menos dos personas habrían cometido el hecho - no se descarta que un tercero los trajo en un vehículo- y las circunstancias que desencadenaron el feroz ataque no están del todo claras hasta el momento.



En base a fuentes policiales que intervinieron en el hecho se sabe que la víctima fue identificada como Cristian Javier Díaz (31), quien cuenta con un pequeño comercio que funciona dentro de su vivienda, emplazada en la esquina de las calles 74 y 95. Tenía cuatro hijos y vivía en el lugar junto a su esposa, Lucía Celeste (30).



A partir de los primeros datos aportados por voceros consultados en el caso trascendió que la agresión se produjo cerca de las 3.30 cuando el comerciante y su pareja descansaban dentro de la morada.



Según vecinos consultados por este matutino, Díaz solía atender las 24 horas su negocio y por ello era habitual que los lugareños se acercaran durante la madrugada a comprar.



Es por ello que no llamó la atención que en un momento determinado la pareja escuchara que una persona, desde la vereda, golpeara las manos.



Ante esto, el hombre fue a atender el llamado desde una ventana que da a la parte delantera de su comercio, instancia en donde recibió una ráfaga de disparos de parte de supuestos encapuchados.



Asustada por los estruendos, la mujer se desesperó, resguardó a sus hijos y tras esperar unos instantes hasta tanto terminaran los tiros, fue en ayuda del comerciante a quien lo encontró tendido y gravemente herido dentro de su negocio.



Instantes más tarde, luego del arribo de una ambulancia al lugar, los socorristas constataron que el dueño de casa había muerto.



En paralelo, efectivos de la Seccional Sexta, rápidamente iniciaron distintos rastrillajes por la zona, con apoyo de otras dependencias de la Policía en busca de los agresores. Aunque hasta el cierre de esta edición no había trascendido novedades de sospechosos por este caso.



En tanto que según detallaron pesquisas, el médico policial que intervino en el hecho indicó que la víctima tendría entre seis y siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Aunque a partir de la realización de una autopsia se iba a confirmar la cantidad exacta y otros detalles en torno al deceso del comerciante.



En el lugar se hicieron presentes el juez Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete, quien junto a sus secretarios tomaron conocimiento de las circunstancias del suceso y de las primeras testimoniales tomadas en la escena del crimen.



Si bien no se descarta ninguna hipótesis en el caso, una de las que tomaría mayor fuerza sería un posible caso de ajuste de cuentas, aunque esta versión no fue confirmada por los investigadores.



En torno a esto, la pareja de la víctima manifestó que su concubino no tenía problemas con nadie y que desconoce quiénes serían los responsables de semejante ataque.



Díaz también se dedicaba a la reparación de teléfonos celulares y era una persona muy querida en el barrio.