Diputados: se viene una semana clave para el FdT y la oposición

lunes 09 de mayo de 2022 | 6:02hs.

El Frente de Todos y la mayoría de los bloques opositores buscarán esta semana darle continuidad a la actividad de la Cámara de Diputados, con agendas de marcado contraste en las que se destacan los temas de desarrollo productivo para el oficialismo y cuestiones como la ley de alquileres, los créditos UVA o la boleta única para el resto de las bancadas.



La Cámara baja buscará no disminuir el ritmo de trabajo, tras abrir el recinto la semana pasada para debatir y aprobar temas de consenso como Cannabis Medicinal, incentivo a la Construcción y abordaje integral de VIH; y para habilitar el pedido opositor de iniciar el debate sobre la boleta electoral.



Desde principios de marzo, cuando trató el acuerdo por la deuda con el Fondo Monetario, los diputados no se veían las caras dentro del recinto de sesiones, en un escenario que se vio postergado, entre otras cuestiones, por la falta de acuerdos para integrar las comisiones de trabajo.



La que finalizó el 11 de marzo había sido la primera sesión del año y la última que los diputados habían podido llevar adelante, antes de la del miércoles pasado, que se precipitó ante la embestida opositora de pedir una reunión especial para debatir boleta única.



Sobre la hora, el oficialismo neutralizó esa movida, aunque para lograr incluir el tratamiento de su agenda productiva debió ceder a que la oposición lograra un emplazamiento para poner en marcha las comisiones que desde esta semana analizarán la cuestión electoral.



La constitución de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia será el primer paso para habilitar el estudio de los ocho proyectos sobre la materia, que esos cuerpos de trabajo, junto con el de Presupuesto y Hacienda, comenzarán a realizar desde esta misma semana, según propusieron desde Juntos por el Cambio cuando se votó el pedido de incluir el tema en la agenda.



Simultáneamente, la oposición también trabaja en la agenda propia que incluye los proyectos de ficha limpia, de habilitación del voto para no residentes en el país y el de los créditos UVA, tema que debería resolverse en al menos un mes, según otro de los acuerdos al que arribaron oficialistas y opositores.



Con principio de acuerdo para su tratamiento por parte de la oposición y del Frente de Todos, el tema de la Ley de Alquileres ingresa en los últimos días del plazo que se dieron los legisladores para lograr un dictamen de consenso: el 18 de mayo expira ese tiempo y la posibilidad de que haya un despacho único de comisión parece lejana.



Serían dos o tres los dictámenes que se firmarían en la comisión de Legislación General:, y el tema se terminaría de resolver en el recinto, donde se conocerá la posición de varios diputados que no forman parte del grupo de trabajo previo.



En contraposición a la agenda opositora, el Frente de Todos continúa con su idea de impulsar los temas de la agenda productiva, y para mañana convocó a un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto con el fin de abordar el proyecto de 'Compre Argentino', iniciativa que tiene que ver con las adquisiciones realizadas por el Estado.