lunes 09 de mayo de 2022 | 6:06hs.

La espera durante la semana no fue igual. Los preparativos previos no fueron los mismos. Las charlas durante el desayuno giraron en torno a una sola cosa: el debut de Los Toros en el torneo Provincial Desarrollo de la Unión de Rugby de Misiones (Urumi).



Ayer, el conjunto del Complejo Penitenciario III de Eldorado entró en la historia del rugby al convertirse en el primer equipo en contexto de encierro de Latinoamérica en disputar un certamen oficial.



Hace seis años, un grupo de internos empezó a trabajar junto a profesores en el proyecto Tackleando Muros. El objetivo era cambiar la rutina dentro del penal y darle nuevas oportunidades a un grupo de internos-jugadores. El grupo creció, el proyecto encontró sustento dentro y fuera y empezaron a darse pequeños pasos que tuvieron ayer un primer gran objetivo.



Para la historia quedará también que el debut de Los Toros de manera oficial, el que fue por los puntos, tuvo una aplastante victoria de 52-10 ante Aguará de Jardín América. Pero el triunfo de los jugadores de Eldorado pasó y seguirá pasando por otro lado: tener nuevas oportunidades.



“Este tiene que ser un espacio para demostrar lo que aprenden. Tener competencia todos los fines de semana nos da la posibilidad de entrenar con objetivos firmes y sirve para darle más oportunidades a ellos. Los motiva para ir a la escuela, para trabajar, para llevarse mejor con el personal del Servicio Penitenciario y creo que esa es la gran victoria de todo esto”, expresó Mariano Hernando, uno de los creadores de Tackleando Muros y ahora entrenador de Los Toros.



“El debut superó las expectativas. Se vio en la cancha las ganas que le ponen a esto, lo que les gusta el rugby. Es un lindo espacio para aplicar lo que ellos aprenden. Es una nueva etapa de aprendizaje y de eso se trata”, agregó Hernando.



Un nuevo sueño cumplido

Cuando hace seis años se puso en marcha el proyecto Tackleando Muros, los objetivos y sueños eran muchos. Los pasos, al principio, fueron cortos, pero poco a poco la buena repercusión paredes adentro y afuera del trabajo de los internos y de los profesores aceleró el proceso.



Se conformó un grupo que hoy tiene a 75 integrantes. De a poco aparecieron los amistosos con diferentes equipos de la provincia y, en el medio de ese trayecto, los jugadores se ilusionaron con tener su cancha.



El Rodeo, la cancha que pusieron en condiciones y cuidan los integrantes de Los Toros, fue testigo ayer del debut ante Aguará. Otro paso que dio el equipo. Los Toros fueron invitados a varios seven, pero faltaba un escalón más. Un nuevo sueño a cumplir: jugar un torneo oficial.



“Es un gran logro y un gran sueño. No pensábamos que íbamos a llegar. Se planteó en una reunión como sueño y ahora jugamos un torneo oficial”, contó emocionado Ibair Da Silva, capitán de Los Toros.



“Significa mucho, por la gente que vino a jugar, por la que quedó adentro y también es un gracias a la sociedad, que confió en nosotros y en nuestro cambio. Es para los 75 compañeros que conformamos Los Toros, porque cada uno suma su granito de arena. Fue importante para los 27 que nos tocó salir y será importante para los 27 que saldrán la semana que viene. Es un gran logro para nosotros”, agregó Cirilo, como es conocido el capitán.



El triunfo fue, sin dudas, la frutilla del postre para una jornada histórica, aunque está claro que el trabajo para Los Toros comenzó hace un largo rato y tiene que ver con cambiar la mirada que la sociedad tiene sobre ellos y tratar de derribar el estigma que hay hacia las personas privadas de su libertad.



El rugby es hoy una excusa, una gran excusa, para que demuestren que los cambios son posibles, que llevan tiempo y esfuerzo, pero Los Toros están en ese camino.

El Rodeo, la cancha de Los Toros ubicada al lado del Penal III de Eldorado, fue sede del histórico partido. Foto: Matías Bordón