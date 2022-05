Las ventas minoristas subieron 6% interanual durante abril

lunes 09 de mayo de 2022 | 6:04hs.

Las ventas minoristas en el país registraron en abril un incremento del 6%, en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).



Comparado con los datos de marzo, el nivel de compras creció 0,3% y de esta manera el primer cuatrimestre del 2022 cerró con un crecimiento acumulado del 7,6%.



En un comunicado que difundió la entidad, dieron cuenta cómo fue el mes para el sector. “Fue un mes tranquilo en ventas, pero con sobresaltos para el empresario por los aumentos permanentes en los precios y las dificultades para conseguir mercadería, especialmente en textiles, calzados y materiales para la construcción”, precisaron. “Aun así, el comercio viene sorteando los inconvenientes operativos y aprovechando el crecimiento de la demanda después de dos años muy difíciles como fueron 2020 y 2021”, agregaron al respecto.



Todos los rubros relevados desde Came registraron incrementos comparados con abril del año pasado. La actividad que tuvo mejor desempeño fue el de farmacias y perfumería, con un aumento del 13,6% interanual. En tanto, la categoría ferretería y materiales para la construcción creció 7,7% y el de calzados y marroquinería, 6,8%.



Por su parte, por debajo del promedio ponderado del 6% se ubicaron los sectores de textil e indumentaria, bazar y alimentos y bebidas, que registraron un aumento de ventas del 5,6%, 5,5% y 1,4%, respectivamente.



Y de acuerdo al relevamiento que realizó Came en 980 negocios minoristas de todo el país, “el 56,4 por ciento de los negocios relevados comentaron que sus ventas del mes fueron entre buenas y muy buenas (versus 50,5 por ciento del mes anterior). En materia de utilidades obtenidas, el 42,2 por ciento las calificó como buenas o muy buenas, mostrando una interesante mejora en los resultados frente a marzo, que fue del 36,7 por ciento”.



En detalle por rubro

Cada sector relevado por Came brindó detalles del rendimiento de la actividad durante abril.



Como se mencionó, la categoría farmacia y perfumería fue la que registró el mayor crecimiento interanual. En este sentido, desde la entidad explicaron que “las ventas crecieron 13,6 por ciento anual y 5 por ciento mensual. En relación a marzo, lo que más aumentó fue el consumo de antigripales, analgésicos y antibióticos. Las farmacias encuestadas informaron que la gente compra más productos genéricos y está abandonando a las marcas líderes por las subas de los precios y el menor poder adquisitivo. Pero en simultáneo, indican buenos volúmenes de salida en artículos cosméticos”.



En el caso del segmento ferreterías y materiales de construcción “el rubro tuvo un ascenso del 7,7 por ciento anual a precios constantes en abril y 5,8 por ciento en la comparación mensual (versus marzo 2022). El mes fue muy bueno para algunos y regular para otros, pero en el balance general, dio positivo”. En la misma línea, explicaron que “el sector convive desde hace meses con faltantes de productos, demoras en las entregas y subas de precios permanentes. En el caso de artículos importados, en abril más comercios señalaron que prefieren no ofrecerlos y en cambio arreglárselas para sustituirlos por nacionales, es para evitar luego el malestar de los clientes en las demoras.



Y en el caso de la indumentaria, el rubro subió un 5,6% anual en abril y 6,3% mensual. “El mes se movió con faltantes de mercadería, aumentos de precios constantes, y un consumidor necesitado de comprar productos de temporada otoño-invierno, porque el año pasado no renovó. Los negocios orientados a la venta escolar fueron los que tuvieron el mejor mes porque, en este periodo, comenzó la venta escolar invernal de camperas y pulóveres. Los negocios de ropa interior o de cama, estuvieron entre los más afectados”, precisaron al respecto.

En cifras

7,6% Fue el crecimiento de ventas acumulado en el primer cuatrimestre del 2022. Frente a marzo de este año, el aumento de compras fue del 0,3%.

13,6% El segmento de farmacias y perfumería fue el que mejor desempeño de ventas tuvo en abril. En tanto, materiales de construcción subieron 7,7%.