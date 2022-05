Nueva herramienta similar a Mejores Amigos de Instagram

lunes 09 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Tras haber comprado Twitter, Elon Musk prometió favorables cambios en la aplicación con el fin de brindar más opciones a los usuarios y apoyar la libertad de expresión. En este contexto, a un mes de oficializar la compra, todo parece indicar que ya comenzaron a notarse los cambios, dado que esta semana Twitter lanzó la opción “Círculos”, una herramienta muy similar a los “Mejores amigos” que se destaca en Instagram hace unos años.



La empresa ya había adelantado, a mediados del 2021, que estaba trabajando en una función de estas características. A partir de esta misma semana, un grupo reducido de usuarios ya puede utilizar esta herramienta que permite hacer publicaciones destinadas solamente a un grupo de un máximo de 150 amigos.



Según se dio a conocer, esta función está todavía en las primeras etapas de prueba. Por el momento, no está previsto que se ponga a disposición de todos los usuarios de Twitter.



No obstante, los tuiteros que no tengan disponibles los “Círculos” sí podrán ver los tuits de sus contactos que sí tengan esta función, siempre y cuando hayan sido incluidos en su lista de Mejores Amigos.



De todas maneras, Twitter recomienda a sus usuarios que a la hora de construir su Círculo, introduzcan a aquellas personas con las que interactúen más a menudo. En el caso de querer corregir, es decir eliminar y/o agregar a otro usuarios tendrán la libertad de poder hacerlo cuantas veces quieran.



Cómo funciona

Como ya se mencionó, el funcionamiento de esta nueva herramienta es similar a la opción de Mejores Amigos de Instagram. Por ejemplo: Los tuiteros tienen libertad de incluir a personas que no le están siguiendo, pero eso no significa que sus tuits vayan a aparecer en el timeline de esos usuarios.



A su vez cuando un usuario responda a un tuit que haya publicado un miembro de su Círculo, también el resto de miembros del grupo podrán ver esa reacción.



Cuando un usuario añade a una persona a su Círculo, o cuando la borre del mismo, esta no recibirá una notificación de esta acción. Otro dato a tener en cuenta es que cada usuario podrá generar únicamente un Círculo.



Para tuitear dirigiéndose únicamente al “Círculo”, habrá que pulsar sobre el ícono de un círculo que aparecerá en la parte superior de la caja en la que se escribe el tuit. Al pulsar sobre este círculo, habrá que desmarcar la opción de «Todo el mundo» para seleccionar en su lugar Círculo de Twitter.



Por el momento el Círculo de Twitter está disponible en fase beta para un pequeño grupo de usuarios de la red social en todo el mundo, tanto en iOS y Android como en la versión web.

TikTok comenzará a repartir ingresos por publicidad a los creadores

Esto será parte de un nuevo programa llamado TikTok Pulse, “una nueva solución de publicidad contextual que les permite a los anunciantes colocar su marca junto al contenido principal en el feed Para Ti”, según explica la compañía en su blog.



Los creadores y editores con al menos 100.000 seguidores podrán ser parte de esta iniciativa y recibirán una parte de los ingresos generados con sus videos. Específicamente TikTok compartirá el 50 por ciento de los ingresos publicitarios de Pulse con los usuarios aprobados, según pudo saber The Verge.

El juego “Relic Hunters: Rebels” está disponible gratis en Netflix

'Relic Hunters: Rebels' es el último juego de la serie de Relic Hunters en donde hay coloridos tiradores. Para quienes no estén familiarizados, es un juego de rol (RPG) de ciencia ficción con énfasis en ser un tirador y así poder probar y experimentar con un total de 44 armas diferentes.



Cualquiera puede jugar este título, pues según el estudio desarrollador fue diseñado para que todos los teléfonos móviles, incluidos los viejos, pudieran jugarlo sin problemas. Como todos los juegos móviles de Netflix, Rebels es gratuito para todos los suscriptores que cuenten con la aplicación instalada en su teléfono.