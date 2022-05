Patti Smith, en la inauguración del Museo Bob Dylan

lunes 09 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Los músicos Patti Smith, Elvis Costello y Mavis Staples confirmaron su participación mañana, en el acto de inauguración del Centro Bob Dylan, un museo en Tulsa, Oklahoma, con archivos personales que celebra el legado del fundamental artista.



Así lo aseguró a la prensa estadounidense el presidente de la flamante institución, Steven Jenkins, quien se resignó ante la segura ausencia del propio Dylan en el acto de apertura, aunque remarcó que tiene “invitación abierta” para asistir cuando lo deseé.



“No quiero poner palabras en su boca. Solo me puedo imaginar que pensó que le podría resultar bochornoso”, arriesgó el directivo, consciente del reconocido carácter hosco del celebrado artista y su aversión a los homenajes.



Curiosamente, Dylan estuvo en esa ciudad hace unas semanas en medio de una gira que lleva adelante, pero no mostró interés en ir a conocer el Centro que lleva su nombre.



Esto no fue un impedimento para que Patti Smith, Elvis Costello y Mavis Staples se entusiasmaran con participar; en los dos primeros casos, en sus roles de admiradores, y en el segundo, también en el de colega en lo referente al activismo político.



Según se anticipó, el interactivo lugar ofrecerá a los visitantes una experiencia cinematográfica inmersiva, un archivo con más de 100 mil objetos y la posibilidad de ser productores con un estudio de grabación en donde se podrán mezclar las distintas instrumentaciones de sus canciones, entre otras atracciones. El edificio de tres pisos se caracteriza por contar con un mural gigante con el rostro del artista en su fachada y en su entrada cuenta con una escultura de metal de casi cinco metros diseñada y construida por el mismo Dylan.