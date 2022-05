Reeditan el memorable concierto de Prince en Siracusa

lunes 09 de mayo de 2022 | 6:00hs.

El 30 de marzo de 1985 el Carrier Dome de Siracusa, Nueva York, presenció a uno de los más grandes íconos del pop en su gira Purple Rain. Ese día, Prince Rogers Nelson, o más conocido como solamente Prince, dejó una legendaria actuación que ahora está siendo remasterizada en una versión “totalmente mejorada y reconstruida”. Con el título de ‘Prince and the Revolution: Live Set’, esta reedición se estrenará en las emisoras de PBS a partir del 4 de junio y saldrá al mercado mundial bajo la firma Sony Music Entertainment para su compra y distribución el próximo 7 de junio.



Y hace unos días se dio a conocer el primer adelanto de ‘Prince and the Revolution: Live Set’, con la nueva versión de una de sus canciones más conocidas, ‘1999’.



A través del canal oficial de YouTube del difunto artista se estrenó la mezcla acompañada de un video en el que se ve al ecléctico cantautor en un resplandeciente abrigo púrpura moviéndose con su impronta en escena.