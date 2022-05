La Renga brilló en La Plata con un concierto plagado de clásicos

lunes 09 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Con la celebrada inclusión en su repertorio de algunos grandes clásicos que no habían sido parte de los shows anteriores, como el caso de ‘El revelde’, ‘Balada del diablo y la muerte’ y ‘Hoy voy a bailar a la nave del olvido’, La Renga cerró en la noche del sábado su ciclo de tres conciertos en el Estadio Ciudad de La Plata, en el marco de la gira presentación de su último disco ‘Alejado de la red’.



A lo largo de dos horas y media, el trío integrado por Chizzo Nápoli, Tete Iglesias y Tanque Iglesias echó mano a un demoledor set de unas 30 canciones, entre las que incluyó prácticamente todas sus nuevas composiciones y los temas que lo convirtieron en uno de los números más convocantes del rock argentino.



“¡Qué lástima que es el último de La Plata ya van a venir otros!”, dijo Chizzo al público al promediar el show, acaso como prueba de lo positivo que resultó para el grupo esta experiencia de volver a tocar en una zona cercana a la Capital, en donde no actúa desde 2017.



La expectativa comenzó a palparse desde temprano en los alrededores del estadio y, con la apertura de puertas a media tarde, se trasladó también a su interior, en donde las bandas Los Extraterribles, Perro Indio, Willie Quiroga y Sueño de Pescado animaron la espera.



Finalmente, a las 22.08, el grupo irrumpió en escena con ‘Buena pipa’ y ‘Elefantes pogueando’, dos temas de su nuevo disco, para luego sacudir a la ya excitada audiencia con ‘Tripa y corazón’.



En el recorrido, que tuvo su primer cierre dos horas después y se extendió otra media hora con los bises, no faltaron canciones como ‘Detonador de sueños’, ‘Arte infernal’, ‘El final es en donde partí’ y ‘La razón que te demora’, entre otras.



Para los bises quedaron los coreados ‘Somos los mismos de siempre’, ‘Panic Show’, ‘El viento que todo empuja’ y ‘Hablando de la libertad’.



Por la seguridad de las mujeres

Antes de interpretar ‘Arte infernal’, Chizzo se hizo eco del movimiento conformado por fans mujeres ‘Un paso atrás’, que visibiliza abusos sufridos en recitales en medio de los pogo, y se sumó a los reclamos para que puedan sumarse a este ritual sin temor a ser víctimas.



A tono con ese deseo, el propio guitarrista y cantante organizó entre el público una rueda exclusiva para el pogo de mujeres en el tema siguiente.



El movimiento ‘Un paso atrás’, a través de las redes sociales recabó y dio a conocer testimonios de mujeres, -desde menores de edad hasta adultas-, que sufrieron algún tipo de abuso en un recital de la banda. Y las impulsoras también señalaron que “esta situación de abusos se da también en recitales de otras bandas, en boliches y en otros espacios públicos”.



Además de este cuestionamiento puntual por la seguridad del público femenino, la banda suele afrontar el temor de las autoridades de los lugares donde se presenta y también, las quejas de vecinos, debido a la gran convocatoria de público.



Más allá de estos escollos, lo cierto es que La Renga pudo completar con éxito la saga de tres conciertos en La Plata, y concretar el viejo anhelo de actuar para la gente de Buenos Aires y sus alrededores, y ahora continuará girando por todo el país.