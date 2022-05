Caso Dora Ramírez: de un accidente doméstico a un incendio intencional

domingo 08 de mayo de 2022 | 2:00hs.

Las llamas que consumieron la casa de Dora Ramírez (70), durante las últimas horas del pasado lunes, no habrían sido ocasionadas por un cortocircuito tal como presumieron las pesquisas preliminares del trágico siniestro ocurrido en la chacra 105 de Posadas.

La hipótesis residía en que la mujer falleció por asfixia tras el incendio iniciado por una falla eléctrica dentro de su habitación. Sin embargo, en los últimos días la investigación dio un giro y la carátula pasó de “accidente doméstico” a investigarse como “homicidio en ocasión de robo, seguido de incendio intencional’’.

El aporte de los testimonios de vecinos y de su propia hija fueron importantes para el avance de las pesquisas para esclarecer lo ocurrido, según aseguraron fuentes de la investigación.

Elementos de la víctima incautados en uno de los allanamientos.

Es así que tras los datos recabados en la investigación y por decisión del Juzgado de Instrucción Siete, a cargo de Miguel Mattos, en las jornadas del jueves y viernes se llevaron a cabo allanamientos en Posadas y Garupá, en el barrio Quiroga, en la chacra 181 y en el barrio Nuevo Garupá.

Las fuerzas policiales llevaron adelante los operativos donde detuvieron a dos hombres de 47 y 26 años, a dos mujeres de 31 y 43 y un menor de 16 años quedó demorado. Las cinco personas estarían vinculadas en el caso de homicidio en ocasión de robo seguido de incendio intencional.

Cerca de las 17 del jueves, en el domicilio donde detuvieron a una la mujer de 43 años y al adolescente de 16, hallaron y secuestraron documentos de la mujer fallecida además de una televisión, un carnet de obra social de la madre de la víctima, un celular, una garrafa y un nebulizador.

Por otro lado, en las últimas horas del viernes, los uniformados detuvieron a un hombre de 47 años y a una mujer de 31 quienes se trasladaban en un Peugeot 205 que fue identificado por cámaras de seguridad cercanas a la vivienda incendiada, es decir que sería el vehículo utilizado para cometer el delito.

Finalmente, en inmediaciones de la chacra 181 de Posadas, hallaron a un joven de 26 años, domiciliado en Garupá, sospechoso de ser quien organizó el ilícito que culminó con la muerte de Dora Ramírez.

Dora hubiera cumplido 71 años hoy.

“Estoy en una película de terror”

“Mañana (por hoy) debería ser el cumpleaños de ella, hasta eso nos privaron estos hijos de perra. De despedirle como cualquier velorio normal también nos privaron”, sentenció Karina, la hija de Dora que estuvo en conversación con El Territorio.

En el momento que supo sobre lo que estaba ocurriendo en la vivienda de su madre, salió casi sin pensar, pero aseguró que no se imaginaba el escenario con el que se encontró.

“En mi cabeza era ‘se está quemando la casa, vinieron los bomberos y apagaron’. Pensaba encontrarle a ella sentada en un sillón o que me digan que le llevó la ambulancia porque el humo le hizo mal, eso estaba en mi cabeza”.

La situación con la que se enfrentó fue totalmente distinta y aseguró que nadie le advirtió sobre la muerte de su madre hasta que ella misma se halló dentro de la vivienda a punto de tropezarse con el cuerpo calcinado.

Luego de entredichos con los uniformados, fue el jefe de los bomberos quien la acompañó para ingresar al trágico escenario. Con el detalle de que había visto la última conexión de su madre a las 22.08 del domingo, las primeras impresiones del lugar fueron determinantes para sacar sus propias conclusiones.

“Cuando entramos miramos por la puerta del costado y el bombero me preguntó si mi mamá tenía garrafa, la cocina estaba movida. Le dije que sí, que estaba al lado del plato del perro. Él me dijo: ‘Cuando nosotros entramos, la garrafa no estaba’.Le miro y le digo: ‘Esto no fue accidente, acá entraron a robar’”.

Seguidamente, según su testimonio, el hombre procedió a explicarle la premisa de lo ocurrido. “Él sale con un pedazo de plástico de ventilador y me mostró unos cables, me explicó a dónde se produjo un cortocircuito. Entonces yo le miro, me empecé a reír y le dije: ‘Vos serás licenciado en bombero, pero no me podés venir a decir que se hizo un cortocircuito por el ventilador’”, relató.

“Le expliqué que el ventilador no pudo estar enchufado porque desde que se compro el ventilador estaba en una velocidad, ella enchufaba y desenchufaba. Por eso le dije: ‘Yo era la hija, sé todo el ritual de ella y lo que hacía. Si me dicen que fue cualquier otra cosa le voy a creer, pero es imposible que mi mamá prenda el ventilador porque hacía frío’. Él me dijo que había ropas arriba, que se ve que estaba secando ropas, pero yo le digo que ella no tenía ninguna necesidad de que se seque la ropa ya, aparte de noche no va a secar ropa y no lo hacía de esa forma”.

La entrevistada continuó su relato y comentó que la puerta delantera estaba sin llave por lo que fue otro indicio de que algo no estaba bien. “Esa puerta nunca estaba abierta si no era por algún motivo, que vaya Medisur o que vaya yo. O sea que ella conocía a quien entró”, sentenció.

En aquel momento, reiteró su hipótesis cuando el jefe de la Comisaría Sexta se acercó a brindarle su apoyo y ella expresó: “Acá vinieron y le mataron a mi mamá”.

Tras el primer informe del forense que afirmó que la muerte de Dora fue por un accidente doméstico, levantaron la posta policial y fue allí que, según comentó Karina, ella visitó el lugar en varias ocasiones porque necesitaba respuestas.

“Todos los días me iba a la casa, entraba con un palito y movía acá, movía allá, como que me iba a aparecer una cámara, una tele y me iba a pasar un video. Yo necesito respuestas y necesito una película en mi cabeza, porque estoy en una película de terror, pero ahí estaba iniciando la película, ahora ya estoy llegando al fin”, aseguró esperanzada de que podrá conocer qué pasó con su madre y qué sucederá con los responsables.

Luego del siniestro, este matutino estuvo en conversación con Cristian, el vecino que intentó rescatar a Dora pero el humo y el fuego no le permitieron avanzar. En aquel momento el joven ya había expresado sus dudas sobre lo ocurrido cuando afirmó: “Te quedan dudas viste porque ahora me contaron que la garrafa no está. Entonces quedan dudas de si le pegaron, si cayó desmayada, si le robaron”.

Efectivamente, el hecho estuvo relacionado a un delito que culminó con una muerte que tiene cinco detenidos y una familia que espera Justicia y respuestas.