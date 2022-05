El principal sospechoso por el asesinato del colono en andresito es uno de sus hijos

domingo 08 de mayo de 2022 | 6:07hs.

La investigación por el asesinato de Luis Omar Neis, el agricultor de 68 años que hace exactamente una semana fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de su chacra en Comandante Andresito, sin las manos y con un disparo de arma de fuego en el pecho, sumó ayer novedades más que importantes en el caso. Pero lo más relevante es que un hijo de la víctima, identificado como Marcos Alejandro (29), fue detenido ayer por la mañana como sospechoso en el crimen.

Fuentes policiales informaron que el implicado fue atrapado en su vivienda del barrio Quintas Altas y en un allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites, en base a una serie de elementos que se fueron incorporando a la investigación en los últimos días.

Además, en casa de la madre del implicado, que desde hace tiempo estaba separado del agricultor, se secuestró un rifle de aire comprimido modificado que podría guardar relación con el hecho.

Según lo que reconstruyó este matutino en base a fuentes que intervienen en la pesquisa, se sabe que Neis vivía solo en el Paraje Península y que fue encontrado muerto por un amigo y vecino de la zona, a quien le extrañó que la tranquera de la propiedad de la víctima llevara varios días abierta.

Por ello, decidió ir a investigar, ingresó y lo encontró sin las manos, debajo de un árbol de pomelo, a unos 50 metros de la vivienda. Posteriormente dio aviso a los familiares y a la Policía.

"Necesito respuestas"

“Nosotros no sabemos qué pasó y queremos respuestas, no hay datos de dónde está la camioneta, de qué pasó y tampoco nos dicen si tienen sospechosos”, dijo días atrás a este matutino Darío Neis, otro de los hijos de la víctima, pero que reside en Eldorado.

En esa oportunidad comentó: “Todos los días estamos viajando a Andresito para saber si hay novedades y estamos ocupándonos de los asuntos de mi padre con mi hermano”.

Con respecto al hecho, relató que el sábado 30 de abril su medio hermano Marcos (29), ahora detenido como sospechoso del crimen, habría ido a la propiedad y que no lo encontró.

El sospechoso fue atrapado ayer a la mañana tras un allanamiento en el barrio Quintas Altas. Foto: polmis

Comentó que al día siguiente, el vecino ingresó a la propiedad preocupado porque no veía a su amigo Luis hacía varios días y lo más raro era que la tranquera estaba abierta.

“Papá era un hombre muy cauteloso, jamás dejaba la tranquera abierta. Muy correcto, no debía a nadie y hace un buen tiempo no traía dinero a casa, dejaba el dinero de la cosecha en el secadero”, aseguró el entrevistado.

Respecto al avance de la investigación, el hombre comentó que tiene muchas dudas y que espera respuestas de los pesquisas.

“Es muy raro, a mi papá le faltaban las dos manos, dicen que pudieron haber sido animales, pero los animales primero atacan el tórax para alimentarse, es muy raro. No sé qué pensar, quizás papá se defendió o lo torturaron, no sé”, planteó la duda Darío.

Otro de los datos que acentúan las dudas de la familia del fallecido fue el hecho de que los responsables del homicidio se llevaron cosas puntuales de la casa, como el título de propiedad de la chacra, boletos de compraventa de unos terrenos que había adquirido recientemente la víctima, un rifle, arma de aire comprimido y la camioneta del sexagenario.

“Insisto, papá no tenía plata en su casa, era muy desconfiado. Lo que nos llama la atención es que no se llevaron cosas de valor de la casa, como el televisor de 50 pulgadas. No revolvieron nada, sabían lo que buscaban y dónde buscar”, resaltó.

“No sabemos dónde está la camioneta, no sabemos por qué lo mataron o qué buscaban y lo más importante es que no sabemos si estas personas vendrán por nosotros. No sé si tenemos que cuidarnos la espalda o qué es lo que pasó. Necesito respuestas, quiero saber porque mataron a mi papá”, remató el entrevistado.