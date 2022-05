Inflación: advierten una leve reducción en abril, pero continuará siendo alta

domingo 08 de mayo de 2022 | 6:02hs.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado ( REM) de abril brindado por el Banco Central estimó una inflación del 5,6% mensual, una medición que refleja una pequeña desaceleración en la constante suba de precios del 1,1% en puntos porcentuales.

El número se acerca al que las consultoras habían adelantado a fines del mes pasado del 5,7%. A su vez, quienes mejor pronosticaron esta variable en el corto plazo (TOP-10) proyectaron una inflación interanual de 65,7%.

El promedio de inflación interanual de 65,7% significa un aumento del 4,8% respecto a la encuesta previa. Además, los especialistas esperan un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 65,1% para todo el año, ubicándose 5,9 puntos por encima de la misma medición del mes de marzo.

Por su parte, el Indec revelará el porcentaje del IPC el próximo jueves 12 de mayo.

Respecto de la inflación núcleo, las consultoras participantes del REM prevén que alcanzaría el 64,2% i.a. a fines de 2022 (4,2 p.p. mayor a la encuesta de marzo)

En cuanto a las previsiones de cara al año próximo, los participantes del REM revisaron sus estimaciones y calcularon una inflación interanual en 50,5% (3,1 p.p. más que el REM de marzo). Para 2024, el pronóstico es de 43,7% (i.a.), lo que indica 2,8 p.p. por encima del último relevamiento.

Los analistas del REM modificaron levemente sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y pronosticaron que el dólar mayorista alcance los $155 -por dólar- en diciembre 2022, y que se ubique en $226 por dólar a fines de 2023.

Los que pronosticaron con mayor precisión esta variable, con horizontes de corto plazo, proyectan que el tipo de cambio nominal promedio para fines de diciembre de 2022 alcance $152,57.

Los especialistas del REM estimaron en 45% la tasa de interés nominal anual (TNA) -correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo en bancos privados y de más de un millón de pesos (Badlar)- frente al 43,27% del mes de abril. La medición representa un aumento de 73 puntos básicos superior, lo que evidencia una corrección al alza en las proyecciones mensuales.

Quienes mejor pronosticaron para el corto plazo la tasa de interés prevén en promedio que la misma se ubique en 44,92% a fines de 2022.

PBI y crecimiento económico

El informe del REM estima un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2022 de 3,5% (0,3 p.p. más respecto del REM previo). El Top-10 sugiere en promedio un aumento del PIB para 2022 de 3,8% (0,1 p.p. superior al relevamiento previo).

En cuanto a la variación trimestral desestacionalizada del PIB, el primer trimestre de 2022 sugiere un aumento de 1,2% s.e., el cual resulta 0,6 p.p. superior en relación con la encuesta previa.

La estimación de variación correspondiente al segundo trimestre de 2022 se redujo en 0,4 p.p. hasta una contracción de 0,8% s.e. En tanto, las y los participantes del REM, proyectan para el tercer trimestre de 2022 una contracción de 0,5% s.e. (0,6 p.p. inferior en relación con la encuesta previa).

En referencia al valor de las exportaciones (FOB), los indicadores del REM estiman un monto para 2022 de U$S 84.564 millones, lo que reflejaría un incremento de U$S 1.953 millones en relación con el último informe.

Los 10 mejores pronosticadores proyectaron el valor de exportaciones para 2022 en U$S 85.514 millones.

El valor de las importaciones (CIF) del año 2022 se ubicaría en U$S 72.038 millones, lo que representa U$S 1.175 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo. El TOP-10 estimó -en promedio- el valor de importaciones anuales para 2022 en U$S 74.349 millones.

El relevamiento se realiza los últimos 3 días hábiles de cada mes, sobre las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, el nivel de actividad económica, el resultado primario del sector público nacional no financiero, la tasa de desocupación abierta, las exportaciones de bienes (FOB) y las importaciones de bienes (CIF).



Entre los países con más alta inflación del G20

Argentina fue el segundo país de más alta inflación del G20 en los últimos doce meses, sólo superada por Turquía, que, hasta abril, registró una inflación anual del 70%, quince puntos superior a la del 55% que, hasta marzo, había registrado la Argentina.

Argentina y Turquía registran una llamativa sincronía en sus crisis económicas y financieras de los últimos 40 años. El presidente turco, Recep Erdogan, desplazó tres presidentes del Banco Central el último año e insiste en combatir la inflación bajando las tasas de interés algo que los economistas consideran un disparate. Rusia, con 16,7% Brasil, con 11,3%, y Estados Unidos, con 8,5% de inflación interanual, en ambos casos hasta marzo, completan el Top 5 de países de más alta inflación del G20. Detrás se ubican la Unión Europea y México (el otro país latinoamericano del grupo).