En medio de la escasez, la nafta y el gasoil aumentan un 11%

domingo 08 de mayo de 2022 | 6:06hs.

Una nueva jornada con complicaciones en el abastecimiento de combustible se vivió ayer en diversos municipios de Misiones. Por un lado, el faltante de nafta y gasoil, se sintió en algunas comunas sobre la ruta 12, como ocurrió en Eldorado. Por otro lado, los surtidores recibieron los camiones con el combustible e inmediatamente se generaron filas para poder llenar los tanques.

En el medio, según consignó el sitio Surtidores, se viene un nuevo incremento en los precios de los combustibles, de alrededor de un 11 por ciento, aunque -al menos hasta el cierre de esta edición- no lo aplicaría la firma de bandera YPF, sino otras petroleras. Dicha suba entraría en vigencia desde hoy.

“Desde esta noche (por hoy) los combustibles aumentarán 11 por ciento promedio en todo el país. La última suba había ocurrido el pasado 14 de marzo, cuando los productos tradicionales se incrementaron 9,5 por ciento y 11,5 los de categoría premium. Según explican en el mercado, este ajuste responde a la evolución de las principales variables que conforman el precio de venta al público, sobre todo de la cotización internacional del petróleo y los niveles de demanda superiores a la prepandemia, que requieren importaciones para complementar la oferta local”, indicaron desde Surtidores.

“Desde hace cuatro años estamos operando en modo supervivencia. Primero fue la recesión, luego la pandemia y ahora un contexto económico de incertidumbre, marcado por nuevos picos de inflación y el atraso en los precios”, advirtió Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha).

Esta evolución de los precios relativos provocó un peor desempeño de la facturación total de las estaciones de servicio del país medida a precios constantes.

Durante marzo de este año, la facturación total a precios constantes estuvo todavía 7,7 por ciento por debajo del nivel registrado en marzo de 2018, cuatro años atrás. En este período, la pérdida total de facturación equivale a 5.5 meses de facturación, a precios de inicio del periodo.

Al respecto, El Territorio se comunicó con Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane), quien respecto del aumento explicó que “es probable que alguna petrolera lo haga, pero son rumores no confirmados todavía”.

Situaciones dispares

En cuanto al faltante de combustibles, se volvió una escena reiterada de Misiones, en medio de un fuerte incremento en la demanda y las limitaciones que imponen las petroleras en el envío de naftas que, según aducen, se debe a la pérdida de rentabilidad de la actividad.

En este contexto, algunas comunas continuaron ayer con problemas para conseguir el producto al agotarse el stock. Por ejemplo, en Eldorado, la mayoría de las estaciones de servicio no contaban con ningún tipo de combustible y no sabían, al ser consultados por este matutino, hasta cuándo se extendería la situación.

“Hoy no tenemos nada -indicaron-. Estamos esperando a ver qué pasa, pero ayer (por el viernes) agotamos el stock de Infinia que era lo único que teníamos”, agregaron.

Sobre este punto, Horacio Maciel, quien trabaja de repartidor con una camioneta gasolera, se mostró preocupado por la situación y manifestó: “Mi trabajo depende de tener gasoil para la camioneta y desde hace rato que hay problemas. No conseguí cargar, así que me queda ir a alguna de las otras estaciones de servicio a ver si consigo. Espero que sí, de lo contrario, se me complica mucho. Esperamos que se solucione pronto”.

En Posadas, en tanto, algunas estaciones de servicio no contaban ayer con el stock suficiente para efectuar la venta. Sin embargo, en horas de la tarde, surtidores de YPF recibieron camiones con combustibles e inmediatamente las filas de vehículos fueron aumentando, de hasta dos cuadras según el caso.

Por su parte, en Puerto Iguazú, el camión llegó ayer. En la víspera, en las gasolineras de la comuna se observaron nuevamente extensas filas para lograr llenar los tanques, con el factor de que muchos eligieron abastecerse ayer ya que no disponen de tiempo en los días laborables para tomarse el tiempo necesario y hacer las filas para efectuar la compra. Asimismo, advirtieron que por el paro de camioneros del viernes, el camión llegó con demoras.

Según se supo, tres estaciones de servicio ya contaban ayer con combustible y una sola carecía de stock.

Desde hace tiempo, Iguazú viene registrando inconvenientes con la reposición de naftas, debido a la gran demanda que se suscitó en los últimos meses en medio de la diferencia cambiaria con Brasil y Paraguay, hecho que motivó los cruces hacia la Ciudad de las Cataratas.

En tanto, en Bernardo de Irigoyen, Walter Feldman, propietario de dos estaciones de servicios, manifestó: “Pudimos reponer a tiempo todos nuestros productos y estamos en condiciones de hacer frente a la gran demanda que tiene nuestra zona teniendo en cuenta también el sector rural y los vecinos brasileños”.

En San Antonio, otra localidad norteña lindante con Brasil, tuvieron grandes inconvenientes aunque no se registró desabastecimientos, como había ocurrido en otras comunas.