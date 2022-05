domingo 08 de mayo de 2022 | 1:30hs.

LAS MÁS PEDIDAS

1 Bam bam - Camila

Cabello, Ed Sheeran

2 Plan A - Paulo Londra

3 Wow bb - Natti Natasha, Chimbala; El Alfa

4 Hasta los dientes - Camila Cabello, María Becerra

5 Fantasi - Beéle; Tini

6 Marte - Sofía Reyes, Maria Becerra

7 As it was - Harry Styles

8 Suelta Dímelo - Flow, Farruko, Fatman Scoop, María Becerra, Mr. Vegas, Rauw Alejandro

9 olo - Lali, Will.I.Am, Willy William

10 Abrazándonos - Abel Pintos, Francisca Valenzuela



El humor superando todas las producciones

No deja de ser tendencia el hashtag #Humor en Tik Tok que desde hace un par de semanas llegó a las 917.3 billones de visualizaciones.

El video más visto es el del tiktoker cristhianhaze, en el que el se pone en el papel de la señorita Troncha Toro, de la clásica película Matilda, y recrea junto a su mascota la escena en la que la malvada directora toma de las trenzas a su alumna y la hace girar.

Todo esto luce cómico al ver a su mascota con unas trenzas hechas de tela que le prendió cerca de sus orejitas.

También hay varias escenas recreadas de El Chavo del 8. Es así como la clásica tira humorística protago-nizada por el gran Roberto Gómez Bolaños vuelve a las pantallas, pero esta vez a la de los celulares.



Epic Games impulsará el metaverso en Fortnite con una nueva alianza

Epic Games, desarrollador de Fortnite, sigue buscando socios para hacer realidad este proyecto y sus esfuerzos ya dieron resultados. En los primeros días de mayo confirmaron una

alianza con WPP, una empresa especializada en la transformación creativa.

Las compañías unirán fuerzas con el objetivo de crear una “nueva era de experiencias digitales”

que formarán parte del metaverso.

Por medio de un comunicado, las compañías explicaron que crearán un nuevo programa de

capacitación para que empleados de WPP puedan crear experiencias únicas y personalizadas

en Fortnite. Esto implica que también recibirán asesorías sobre el uso de Unreal Engine.

