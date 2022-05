Un nuevo sillón para disfrutar del descanso y de un buen libro

domingo 08 de mayo de 2022 | 0:00hs.

A la hora de elegir un sillón con la mirada puesta en la actividad que se va a realizar con él -por ejemplo, leer-, es muy importante tener en cuenta que hará que la lectura sea más amena y no cause ningún dolor o una mala consecuencia. En primer lugar, leer acostado no es bueno, lo más recomendable es hacerlo sentado. Con respecto a la postura, lo mejor es sentarse recto en un sillón que lo permita, claro está que el recostarse un poco no va a ser malo.

Vicar Hogar y Muebles recibió nuevos modelos de sillones, sofás, poltronas y demás. “Tenemos sillones ideales para la lectura”, expresó Gustavo Cardozo, gerente de los dos locales de la mueblería.

Para escoger el mejor sillón y el que más convenga es bueno observar bien los modelos y evaluar la comodidad y el espacio del mueble.

Por otra parte, la colocación es importante debido a que la habitación donde va a estar el sillón debe tener una buena iluminación y ventilación que te permita leer y disfrutar de la lectura.

En los dos locales de Vicar Hogar y Muebles hay un interesante stock de mobiliario que, una vez elegido, tiene una entrega inmediata o, en algunos casos, la demora es de tan sólo de 30 días.

“Las poltronas son sillas con las que la gente está muy conforme, ya sea con la calidad del producto o con el precio. Tuvo mucha salida en los últimos meses”, valoró Cardozo.

Ya sea que se esté en proceso de mudanza o que se quiera cambiar el viejo sillón o hacer alguna remodelación en casa, uno de los aspectos más importantes a tener presente es la planificación. Con ella básicamente se evalúan las necesidades, el espacio, los gustos y recursos para lograr determinar el mejor camino para alcanzar el espacio ideal.

La reconocida mueblería posadeña tiene muchas opciones con variedad en tapicería, tanto para leer como para sentarse a disfrutar de un buen momento de ocio frente al televisor.

Es habitual que a la hora de comprar este tipo de mobiliario, se preste atención más en el diseño o el precio, que en las prestaciones o características más favorables para la salud y confort.

En este sentido, además de saber cómo sentarse y apoyarse de forma adecuada, es fundamental tener en cuenta que no todos poseemos la misma fisionomía y, por tanto, las mismas necesidades. Es cierto, que dependiendo de la altura de la persona, le resultará más fácil alcanzar el suelo con los pies y mantener una posición adecuada para la espalda.

No obstante, la calidad también es imprescindible para cuidarse. Por ello, desde Vicar Muebles invitan a sus clientes a sentarse y probar el sofá al menos durante 5 minutos.

Es que la comodidad es subjetiva y no a todo el mundo le vienen bien las mismas características.

En los dos locales del tradicional comercio posadeño se pueden encontrar todo lo que se necesite para cada vivienda. Quienes estén un poco más lejos del local 1, en Uruguay y Pedro Méndez, y quieran obtener un producto de Vicar Hogar y Muebles, pueden hacerlo de una manera fácil y tranquila visitando el nuevo local ubicado en calle Nuestra Señora del Carmen -colectora del Acceso Sur-, en Garupá.