Jorge Drexler estrenó las canciones de ‘Tinta y tiempo’ en el Gran Rex

domingo 08 de mayo de 2022 | 6:00hs.

El músico y compositor Jorge Drexler reafirmó en la noche del viernes, en el primero de sus seis recitales con entradas agotadas en el porteño Teatro Gran Rex para presentar su reciente álbum ‘Tinta y tiempo’, que es una de las voces referentes de la canción iberoamericana y un artista exquisito y popular a la vez al momento de poner ese repertorio en escena.

Con tres décadas de trayectoria entre Uruguay -donde nació hace 57 años- y España -que eligió como residencia desde 1995-, el trovador exhibió con ‘Tinta y tiempo’ un poderoso alegato amoroso como antídoto a los tiempos pandémicos.

Canciones luminosas y rítmicas encarnaron como nunca antes en el repertorio del guitarrista y cantante que asumió esa faceta inmerso en una puesta sonora y visual tan bella y sutil como envolvente junto a un sexteto de excepción.

“Estamos estrenando estas canciones compuestas en momentos muy difíciles y que fueron creadas pensando en poder estar aquí como una luz, como un punto de fuga”, confió el artista sobre el escenario, al interpretar las canciones del disco, que fueron compuestas durante el confinamiento.

En una entrevista con La Viola, Drexler explicó: “Estoy disfrutando del reencuentro con la ciudad. Hace tres años que no venía a Buenos Aires”.

Acerca de este primer concierto del viernes sostuvo que, “no es lo mismo estrenar en el Gran Rex. Es una caldera de emociones inexplicables. Es enorme la dimensión del teatro y del cariño del público de Buenos Aires. Es un show nuevo, con un escenario que es como una hoja en blanco, con mucho espacio libre y todo el repertorio del disco va a estar presente. Quiero agradecer al público por agotar seis funciones en estos días. Es un sacrificio económico. Hay gente que compra las entradas en cuotas y no lo pueden entender cuando lo cuento en España”.

¿Cuáles fueron tus primeras influencias musicales de argentina?

Atahualpa Yupanqui entró un poco después. El rock argentino llegó en la adolescencia. Mis grandes referentes fueron Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Charly García, esa corriente sofisticada del rock argentino. El Cuchi Lequizamón y Astor Piazzolla entraron después. Kevin Johansen también es una influencia importante. Pero Les Luthiers fueron los primeros. Una influencia, literaria, musical y artística en general que ha sido indeleble en mi vida. También está de aquellos años María Elena Walsh que fue central en mi vida. La calidad musical y poética de sus canciones. Yo creo que a un niño lo marca para toda la vida. Otra cosa que me marcó, antes de lo que la gente piensa, fue la música beat como el Club del Clan o el cantante Heleno con ‘La chica de la boutique’ que escuchaba en la radio. No vengo de una familia de músicos. Mis padres eran médicos.

Hay una suerte de ironía y humor en tus canciones cercano a Les Luthiers

En este disco hay una dosis, más que en otros trabajos. Es como una suerte de homenaje a ellos. ‘No dejamos de tener boca y barriga’, esa visión del mundo. Una manera de hablar del pasado con humor. Mi deuda con ellos es enorme. Mi tío me contó que fue el primer concierto que me llevaron a ver. Otro show importante fue ‘Titanes en el ring’ que me marcó mucho. La sonoridad pop y beat de los ‘70. Son cosas que te quedan. Después llegaron Caetano Veloso y Elvis Costello. Pero esas primeras canciones que escuchaste en tu infancia te quedan para siempre.

¿Ser médico, tener esos conocimientos en medicina, fue importante para entender lo que pasó en los primeros momentos de la pandemia?

Había algo epidemiológico que se veía venir. Lo descubrí en los viajes en Madrid o en Milán. No había manera de contener un virus respiratorio. Me sentí con esa responsabilidad, ya que era algo serio y había que meterse en casa. Muchos creían que era una enfermedad de la gente que viajaba.