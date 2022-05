Aniversario de Jardín América: Gustavo Machado, jugador que anhela el despegue

sábado 07 de mayo de 2022 | 19:47hs.

A lo largo de la historia de Jardín América hubo jugadores que nacieron en la localidad y triunfaron en distintos equipos, no sólo del fútbol argentino, sino también en otros clubes a nivel internacional. El presente tiene a una joven promesa de dicho deporte que quiere sumar experiencia en el extranjero.

La referencia es alusiva a Gustavo Machado, de 17 años, quien hasta hace unos días jugaba para el Club Timbó de Jardín América. Participó incluso en clásicos jardinenses y el miércoles viajó a Buenos Aires, para luego tomar un avión y dirigirse hasta El Salvador.

“Creo que siempre hay que intentar crecer en el fútbol y esta es la mejor manera. Con el hecho de poder viajar a El Salvador tengo una ventaja más grande que acá en Jardín América y por eso voy, con el propósito de prepararme y jugar en primera división”, contó Machado en diálogo con El Territorio. Además, contó que va al Club FAS del mencionado país y que tiene vuelo previsto para el 11 de mayo.

Con respecto a su ida a Centroamérica, esta decisión implica despedirse de sus seres queridos y buscar nuevos horizontes. “Es muy difícil dejar a la familia, los amigos, entre otras cosas, pero todos sabemos que para triunfar, muchas veces hay que sacrificar algo para lograrlo”, expresó. Además comentó que todos sus seres queridos lo acompañan en este desafío que va a empezar.

“Mis padres y hermanos están muy contentos que se me dé esta oportunidad, a veces pasa una sola vez en la vida, por lo que hay que aprovechar al máximo y eso lo voy a hacer, dando lo mejor de mí”.

El joven deportista precisó que es la primera vez que va a salir del país, por lo que es un gran desafío para él dirigirse a un nuevo y desconocido lugar, como así también acostumbrarse a otra cultura y forma de vida, pero que quiere adaptarse lo más rápido posible.

“El fútbol es mi vida, es el deporte que me da muchas cosas, quiero aprovechar esta posibilidad, ser un jugador profesional y saber que en caso de darse, podré salvar a mi familia, algo que siempre quise y querré”. Machado hizo referencia a que quiere que su familia tenga una vida más sencilla y llevadera y no con tantos sacrificios como en la actualidad.