Aniversario de Jardín América: Kinesiología, un campo en demanda

sábado 07 de mayo de 2022 | 19:27hs.

Hay diversas ramas de la medicina que se fueron instalando en la localidad en los últimos años, como así también profesionales que se especializan en un campo específico para brindar acompañamiento en su ciudad natal. En el caso de Jardín América hay un nutrido número de kinesiólogos que desempeñan sus funciones en el sector público como privado, pero que también requieren de más colegas.

Cecilia Bousquet y Sara Kachorroski comentaron a El Territorio que la demanda de profesionales de su rubro en la ciudad es alta y sería beneficicioso que haya más colegas brindando el servicio a la comunidad.

“La kinesiología abarca diversas áreas en que nos podemos especializar para trabajar, ya sea para tratar a pacientes adultos o pediátricos, donde en ambos casos se requiere de un gran compromiso y la mayor satisfacción es verlos recuperarse”, dijo Bousquet. Además, su compañera expresó: “Hoy en día aumenta la demanda, por ejemplo desde la pandemia nosotros estuvimos presentes en la rehabilitación de los pacientes con coronavirus y poscovid”.

Además, la joven profesional mencionó que hay varias colegas que se desempeñan en la ciudad de las diagonales, pero que es importante que haya más, para así poder abarcar la cantidad de habitantes que tiene el municipio. “Eso a su vez permite especializarnos en un campo, yo por ejemplo en los tres años que estoy trabajando desde que me recibí realicé un curso en rehabilitación de pacientes luego del coronavirus, también sobre estimulación temprana y este año inicié con una formación en kinesiología dermatofuncional”.

En tanto que Bousquet precisó cuáles son los síntomas que más se trata en Jardín América. “Esto va de la mano a la que con mayor frecuencia existen o hay mayor incidencias en los pacientes, por lo que acá tratamos en gran medida rehabilitación traumatológica, reumatológicas, como así también artrosis, artritis, lumbalgias, contracturas musculares, entre otros”.

Además, hizo referencia a que en el sector pediátrico abordan la tarea con niños que tienen bronquiolitis, como así también neumonía. Y en cuanto a los adultos, ayudan en el área de internación, por ejemplo en el post operatorio.

“No hay casos mas complejos o no se puede dividir por una patología en especial, el paciente no es una máquina, va a depender mucho de la edad, también de cuánto asista a las sesiones, de si colabora o no con las tareas o ejercicios que se le da para que realice en la casa, guiándolo en las actividades físicas para evitar lesiones, y hay casos así porque realizan actividades que no lo pueden hacer por la edad, por el peso, entre otras cosas”.

Para concluir, ambas coincidieron en que lo fundamental es acompañar a los pacientes desde un primer momento y la satisfacción es indescriptible cuando se recuperan. Además, expresaron que es una profesión linda e invitan a los jóvenes a que estudien y puedan dedicarse a este oficio.