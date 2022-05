Aniversario de Jardín América: Arnaldo Cucit y su amor por el folclore

sábado 07 de mayo de 2022 | 18:53hs.

Jardín América tiene la suerte de tener personas que pusieron su impronta para el crecimiento de la ciudad en lo cultural, destacándose por su servicio en la comunidad y proponiendo proyectos para poder realizarlos, como así también escribir y dejar plasmado todo en la historia.

Un vecino que puso su granito de arena en Jardín América es Arnaldo Pedro Cucit (75), oriundo de Reconquista, Santa Fe, radicado en la ciudad desde 1980. “Llegamos con mi esposa Aurora. Los dos somos maestros y podíamos ejercer la profesión acá, en una escuela en Colonia Los Teales”.

Su amor por la música lo incorporó desde chico, para él, el folclore es la sintonía perfecta para los oídos, debido a que también esto lo motivó a escribir.

“Con el correr del tiempo compuse letras, que luego intérpretes musicales le pusieron la melodía, además escribí poesías y monólogos”. Cucit contó además que “el folclore hace referencia a lo que vivís cotidianamente, un lugar, un viaje, entre otras cosas, por eso es un género musical muy lindo y que debe revalorizarse”.

El poeta escribió dos libros, Raíces y vivencias y Vivencias Seculares. El primero trata del folclore en sí y el segundo escrito incluye también poesías, mitos y leyendas, todo referido al género musical al que él se aferra. Su impulso por escribir lo concretó en Jardín América y al contar con los antiguos discos quería conocer más sobre lo que reproducía las grabaciones. “Quería tener un poco mas de conocimiento sobre lo que escuchaba, por ejemplo Los Fronterizos, incluso cuando ellos actuaron en Aristóbulo del Valle, fuimos con mi esposa, mostramos el primer disco que habían sacado el grupo musical y nos hicieron una dedicatoria”.

El maestro contó la anécdota de uno de sus escritos en cuanto a poesía. “Cuando hice el servicio militar tuve de compañero a un santiagueño, vivimos un tiempo en el mismo lugar y yo miraba como él iba a trabajar a la mañana y volvía con nada, daba pena verlo así, pero nunca se lamentó, dejó un ejemplo de vida. A mí eso me quedó muy grabado y por eso realicé la poesía a Valentino Paz, el hachero. Dicho escrito está hecho canción, porque Pedro Salvador le puso música y está en un disco”. Además, comentó que de dicho disco hay tres temas musicales de su autoría en cuanto a letra y todos son con ritmo folclórico.

Por último, el docente y escritor dejó su mensaje, reflejando el firme deseo de que la música folclórica no se pierda con el tiempo.

“Ojalá se pueda mantener lo tradicional, que siga el lenguaje del folclore, porque en algunos temas musicales solamente con el punteo ya se conoce que va a interpretarse, por eso no podemos perder algo que es nuestro, que lo han hecho nuestra gente”, mencionó; además se refirió a los jóvenes.

“Quiero que valoren lo que es la ciencia propia del folclore y el amor por la música, porque de esa palabra se puede sacar un montón de valores para la vida, como ser la caridad, el afecto, la sociabilidad, entre otras cosas”.