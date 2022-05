Aniversario de Jardín América: Panadero por casualidad, solidario por elección

sábado 07 de mayo de 2022 | 18:15hs.

El pan de cada día no puede faltar en la mesa y una costumbre arraigada es incorporarlo en el almuerzo o en la cena, como así también es tradicional algo dulce para la merienda acompañada por un buen mate o tereré.

Carlos López, propietario de la panadería El Paisanito en Jardín América, comentó sobre su trayectoria en el rubro, cómo se trabaja en el oficio, cuál es la especialidad de la casa y que es lo más requerido por los vecinos de la localidad.

“Empecé en esta profesión de casualidad, a mi papá le ofrecieron en su momento alquilar una panadería y él aceptó, me preguntó si quería trabajar con un señor que conocía del oficio y así nació el gusto por esto, de entrada, empecé a aprender y hoy en día me encanta este trabajo”, contó López en diálogo con El Territorio.

El panadero se refirió a lo que significa este campo y dijo que “hay que levantarse bien temprano e ir a trabajar, controlar la mercadería para que esté en condiciones, además nos encargamos de empaquetar productos y llevamos a distintas escuelas de la ciudad. Mi señora siempre está, como así también estamos hasta que llega la chica que atiende el local y nuestro hijo, quien realiza tartas, tortas, entre otras cosas”.

López precisó que en su panadería tienen una variada oferta en cuanto a panificados. “Se destacan especialidades de la casa como ser la factura con grasa, factura alemana, pan kuka, churros y bolos. Además, hay variedad en panes de distintas clases, torradas, pre pizzas, tapas para freír y al horno para pascualina, pan de miga, sándwiches y otras cosas más”.

En cuanto a lo que más requiere el jardinense argumentó: “Por lo general todo lo que ofrecemos se vende muy bien, tratamos de tener variados productos como para ofrecer al cliente y que todo lo que se produzca sea del agrado del consumidor”.

Otra cosa que realizan de gran valor y que lo hacen de manera muy silenciosa es la entrega de pan dulce en tiempos de Navidad. Este gesto lo realiza Carlos junto con su pareja, en honor a su papá. Cada tiempo navideño preparan el producto, salen en auto a los barrios más carenciados de la comuna y colonias, para hacer el reparto. "Esta actividad es a pulmón, con plata de nuestro bolsillo, en honor en quien fue en vida mi papá don Ernesto”.

Para concluir, comentó que para los próximos días van a tener productos de elaboración propia para honrar el día del brownie y tartas de manzana. “El 9 de mayo por ejemplo vamos a contar con brownie a la venta, aunque aún no podemos empezar a implementar para vender todos los días” dijo.

Carlos López es un hombre sencillo, humilde, siempre servicial. Se muestra atento y tiene el firme compromiso de entregar lo mejor de sí, y lo refleja con los nobles gestos que realiza año a año.

“En estos tiempos lo fundamental es pensar más en dar que recibir, porque siempre todos quieren más bien recibir, por ello nosotros pusimos nuestra impronta y queremos dejar nuestro granito de arena en la sociedad, realizando cada Navidad un producto para quien lo necesite y no lo pueda comprar”, concluyó.