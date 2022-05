Eldorado: se agudiza el faltante de combustibles

sábado 07 de mayo de 2022 | 11:45hs.

La habitual situación de escasez de combustibles se vio profundizada en la localidad de Eldorado por el paro dispuesto por el gremio de camioneros del pasado viernes.

El día viernes la estación de servicio del ACA tenía sólo Infinia y estaban esperando el ingreso de camiones cisterna.

Hoy sábado 7 no cuentan con ningún tipo de combustible, y no saben cuanto tiempo se extenderá la situación. "Hoy no tenemos nada"; indicaron, "estamos esperando a ver qué pasa, pero ayer agotamos la existencia de Infinia que es lo único que teníamos".

Por su parte la estación de servicio Eriksen, de YPF, el viernes se encontraba en la misma situación, pero antes del inicio del paro ingresó un camión con nafta Súper, siendo el único combustible con que cuentan.

Horacio Maciel, quien trabaja de repartidor con una camioneta gasolera, se mostró preocupado por la situación: "Mi trabajo depende de tener gasoil para la camioneta y desde hace rato que hay problemas. Hoy no conseguí cargar, así que me queda ir a alguna de las otras estaciones de servicio a ver si consigo. Espero que sí, si no se me complica mucho. Como hoy es sábado espero que para mañana o el lunes se solucione".

En Irigoyen

Las estaciones de servicios de Bernardo de Irigoyen no se vieron tanto afectadas por el paro de camineros y pudieron hacer frente a la alta demanda de esta zona fronteriza con Brasil

Ayer se especulaba mucho respecto a un posible faltante de productos y se observaban largas filas de vehículos en la cuatro estaciones de servicios de la localidad más oriental del país, pero la reposición de productos pudo llegar a tiempo en muchos de los casos de manera que no se registro gran faltante, sí en el caso particular de YPF, de momento están contando únicamente con nafta infinia y diesel, pero las otras tres estaciones siguen contando con la mayoría de los productos.

Walter Feldman propietario de dos estaciones de servicios de Bernardo de Irigoyen, manifestó: "pudimos reponer a tiempo todos nuestros productos y estamos en condiciones de hacer frente a la gran demanda que tiene nuestra zona teniendo en cuenta también el sector rural y los vecinos brasileños”.

En San Antonio, otra localidad norteña lindante con Brasil, tampoco tuvieron grandes inconvenientes y no hubo desabastecimientos según lo relevado por este medio.

Foto: Fabián Acosta

Corresponsalía Bernardo de Irigoyen