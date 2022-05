Frenan por 45 días la extracción de arena silícea en los ríos Paraná y Uruguay en tramos de Entre Ríos

sábado 07 de mayo de 2022 | 9:45hs.

Por el término de 45 días se prohibió la extracción de arena Silícea en los ríos Paraná y Uruguay, en los tramos concernientes a Entre Ríos para aquellas empresas que no cuenten con el certificado de informe técnico favorable.

El ingeniero agrónomo y productor agropecuario, Carlos Cadoppi fue quien impulsó el amparo y comentó a El Territorio, “es un paso porque todos los informes científicos demuestran que inundan los campos de la zona y contaminan los cursos de agua, lo que genera un negativo impacto ambiental”.

La disposición fue acordada en Gualeguaychú, cuando se realizó una audiencia entre Cadoppi, el Fiscal de Estado, Julio Rodriguenz Signes; y el ministro de la Producción, Juan José Bahillo; ante la Fiscal subrogante, Josefina Mionatta; y el secretario de la Fiscalía Federal, Nicolás Riolfo.

Cadoppi aclaró que “ellos -el Estado- pretenden poner en orden un poco los papeles pero las areneras son la última muestra del desastre existente, porque al sacar agua del subsuelo (que tiene manganeso, hierro y arsénico) envenenan a la gente y esto está demostrado científicamente”.

En ese marco, subrayó a este medio que los 45 días serán insuficientes porque más allá de la parte técnica “que no podrán cumplir porque faltan papeles”, existen fuertes pruebas de que las areneras afectan el ecosistema y ponen en riesgo la salud: “Eso quedó demostrado en la planta potabilizadora de Ibicuy, que advirtió que están sacando mucho hierro; esta planta abastece a 4.000 personas y lo mismo estaría pasando con 20 millones de seres humanos que tienen el servicio de Agua y Saneamiento Argentino (Aysa)”.

“Ahora las areneras deberán reparar el daño ambiental y recuperar el ecosistema, es decir, tienen que arreglar los campos afectados, no tienen que sacar más agua del subsuelo y garantizar que el agua de lavado no está contaminada, porque sino no van a funcionar más”, consideró el productor, quien confirmó que las empresas de extracción ya dejaron de trabajar en la zona.

Cadoppi además aclaró esto no es un enfrentamiento con los trabajadores, “si las areneras dejan de funcionar es pura y plena responsabilidad del gobierno –que no controla como debería- y de las empresas negligentes que en función del capital no miden las consecuencias sobre la vida humana, envenenando a sus trabajadores destruyendo el medio ambiente y poniendo en riesgo la salud de millones de personas”.

“Así como las areneras no pueden explicar el impacto ambiental que generan los organismos del Estado no pueden hacerlo con las obras irregulares que (tanto particulares como el propio Estado) han realizado”, dijo.

El productor precisó a El Territorio que “una solución coyuntural no es aceptable, debemos replantearnos todo el funcionamiento del sistema. Tenemos el derecho de exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones de cuidar la vida y el ambiente que recibirán las generaciones futuras, en ese sentido, ese derecho es para mí una obligación de argentino comprometido con el desarrollo sustentable de nuestra Nación”.