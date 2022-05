La falta de nafta y gasoil se siente cada vez con más fuerza en Misiones

sábado 07 de mayo de 2022 | 5:00hs.

Con información de corresponsalías Eldorado, El Soberbio, Irigoyen y Jardín América.

Estaciones de servicios en diferentes puntos de la provincia se quedaron sin combustible o vendían ayer solamente la versión premium, tanto de nafta como de gasoil. Ello sucedió porque se sumaron varios factores, la alta demanda que se registró en las últimas horas por la amenaza de los camioneros de impedir la circulación del transporte de carga como efectivamente sucedió, sumado a la limitada cantidad previsto de parte de las petroleras y el ya tradicional incremento de compradores extranjeros.

Si bien desde el jueves comenzaron a notarse el progresivo desabastecimiento, en especial en las estaciones de bandera, luego se extendió ayer a todas las marcas de combustibles; es decir la falta de combustible se registró en la mayoría de las estaciones de servicios, en especial en Posadas.

“El paro de camioneros lo que hizo fue encender la alarma porque todos salieron a cargar combustible”, reflexionó ayer Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane).

De esta manera, a lo largo de la provincia se repitieron durante toda la jornada largas filas para abastecerse en los lugares donde aún no habían colgado las mangueras como señal de que se había agotado, tanto naftas super o premium como gasoil en sus dos variedades.

Algunas estaciones de servicios lograron reponer.

Como se indicó, la situación comenzó a agudizarse ante el anunciado paro de los vehículos de carga, que realiza el Sindicato de Camioneros de Misiones, en los principales accesos a la provincia. En estos lugares, el temor de los usuarios de combustible se hizo realidad porque efectivamente no dejaban circular a camioneros, entre los que estaban quienes transportaban combustible a Misiones, cuando justamente y aunque pareciera contradictorio, es uno de los reclamos que plantea el sindicato por la falta suficiente de gasoil para el transporte de cargas.

Faruk Jalaf planteó que fundamentalmente las faltantes se dan en ciudades como Posadas, Puerto Iguazú o Bernardo de Irigoyen. “Pero la mayoría tienen porque les ha llegado combustible, entonces no se va a hacer sentir tanto el faltante y menos si no circulan los camiones”, apuntó. Sin embargo un relevamiento realizado por El Territorio dio cuenta que en otros municipios también registraron escasez como El Soberbio o San Vicente; otras se mostraban en alerta por lo que podría suceder, como el caso de Eldorado y algunas ciudades como Jardín América, no registraron inconvenientes.

En Posadas

Una de las ciudades más afectadas resultó Posadas. Desde el jueves algunas estaciones de servicios agotaron con rapidez el stock; en especial las pertenecientes a la estación de servicio de bandera. De esta manera las YPF de Posadas, ubicadas sobre las avenidas Tránsito Cocomarola o la ex 213, el jueves ya habían quedado sin combustible, aunque luego volvieron a reponer. Del mismo modo, se observaron faltante en la estación ubicada sobre Chacabuco y San Martín. Luego se fue extendiendo a las ubicadas sobre Santa Catalina, Santa Cruz y Uruguay. Y como se indicó en la jornada de ayer tras conocerse el paro de camioneros movilizó a los automovilistas a fin de conseguir combustible para el fin de semana.

Según el presidente de la Cesane los camiones cargados con combustible hacia Misiones estaban saliendo en forma regular, pero habrá que ver el impacto del paro de camioneros que comenzó ayer.

Un reclamo constante

Desde el gobierno de la provincia como de los propietarios de estaciones de servicios, se viene reclamando eliminar el cupo establecido para Misiones.

Jalaf había detallado en su momento que “el cupo no es para la provincia, el cupo radica en que cada estación tiene asignada una cantidad de litros en referencia a sus ventas históricas”. Por lo tanto, es “una medida que manejan las petroleras”, que disponen cuántos litros bajan para la venta.

Irigoyen también registró largas colas para cargar. Foto: Fabián Acosta

Misiones viene registrando un crecimiento de demandas tanto de la población local, como también de extranjeros que vienen a surtirse del producto al estar rodeada la provincia en un 90% de fronteras entre Paraguay y Brasil.

Por tal razón, desde la segunda semana de febrero se dispuso en todas las estaciones de servicio pertenecientes a YPF en Posadas y Garupá, una isla especial para extranjeros o dos picos diferenciados por estación, con un cupo de 40 litros de combustibles para la venta exclusiva de combustible más caro, como la Infinia nafta e Infinia gasoil.

Esta regulación está vigente, tanto en Posadas como Garupá y otras ciudades fronterizas como Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen, Andresito, Puerto Esperanza, entre otras ciudades.

En otras ciudades

La falta de combustible se repite a lo largo de toda la provincia. Ayer en Eldorado estaban en alerta ante la inminente escasez de combustible, a raíz del paro de camioneros. Allí la estación de servicio Eriksen, como la perteneciente al ACA sólo contaban con nafta Infinia para vender. Desde la estación Eriksen explicaron que ya no contaban con ningún tipo de gasoil ni nafta súper, pero que el paro afectaría aún más la situación.

En El Soberbio y San Vicente

Algunos municipios como El Soberbio vienen padeciendo faltantes desde hace dos días. La situación es aún más grave en esta localidad ya que los turistas se quedaban sin poder reabastecerse de combustible.

Similar situación de restricciones se repitió en San Vicente, donde ya la semana anterior habían sufrido igual situación.

En Irigoyen

En Bernardo de Irigoyen si bien aseguraron que contaban con algo de reserva, estimaron que de no haber reabastecimiento podrían quedarse sin combustible.

Walter Feldman, propietario de dos estaciones de servicios de la localidad, afirmó: “Todavía estamos teniendo reservas, aunque no sabemos cuánto puede durar, tenemos los camiones cargados, pero fuera de la provincia, seguramente en pocas horas nos estarían faltando todos los productos ya que tenemos mucha demanda tanto de locales como de extranjeros”.

Jardín América

En la ciudad de Jardín América hasta ayer la situación era casi normal. En la estación de servicio YPF, el gerente Marcelo Graef precisó que cuentan con nafta, no así gasoil y que aguardaban la llegada del camión cisterna como para reponer el producto.

En la estación de servicio Axion el servicio se presentaba normal, porque contaban con nafta y gasoil, aunque en el último caso se vendía por cupo.

En la estación de servicio Shell, el gerente Marcelo Reyes comentó que “actualmente no hay escasez, el último 2 de mayo recibieron cuatro equipos en total 170.000 litros tanto de nafta como gasoil y si todo marcha bien habrá buen servicio hasta el lunes o martes”.





