Atraparon a dos sospechosos por el asalto a una anciana y su cuidadora

sábado 07 de mayo de 2022 | 6:03hs.

Dos hombres de 27 y 29 años, uno de ellos de nacionalidad paraguaya, fueron atrapados durante las últimas horas en el marco de distintos operativos hechos por la Policía de Misiones como sospechosos de formar parte de la banda delictiva que el miércoles por la mañana atacó a una anciana de 87 años y a su cuidadora de 42, dentro de una vivienda del barrio Florida de Montecarlo. Uno de los implicados es conocido por tener antecedentes por hechos delictivos, según indicaron voceros consultados por este matutino.

Fuentes policiales que intervinieron en los procedimientos indicaron que el primero de los capturados fue localizado el jueves por la noche cuando caminaba por las calles internas del barrio San Lorenzo de la citada localidad y los pesquisas llegaron hasta él mediante el identikit que la menor de las víctimas hizo ante la Policía.

De acuerdo a los voceros, tras un operativo desplegado por efectivos de la brigada de investigaciones se logró ubicar al implicado, identificado como Eliseo M. L., ciudadano paraguayo de 27 años que al ver a los uniformados intentó escapar. Aunque a los pocos minutos fue alcanzado y reducido por los policías.

Trascendió que el paraguayo estuvo relacionado al hurto de una motocicleta del predio del Concejo Deliberante de Montecarlo, hecho ocurrido meses atrás. Además, recientemente, se lo denunció por amenazas, entre otros hechos delictivos en la localidad.

En tanto que el segundo sospechoso, identificado como Matías N. O. (29), fue arrestado luego por la Policía y por disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, tanto él como el otro detenido quedaron alojados en la comisaría de Caraguatay.

En los próximos días serán llevados a indagatoria en el marco de la causa que se le sigue por robo calificado.

Momentos de terror

El ataque a Paulina (87) y su cuidadora Ceferina Cabrera (42) se produjo el miércoles por la mañana en una propiedad ubicada a más de tres kilómetros de la ruta nacional 12, en una zona rodeada de plantaciones y con solo un vecino cercano. Los delincuentes, al parecer, tenían más que estudiados los movimientos de la trabajadora, a quien sorprendieron cerca de las 8.30 cuando se disponía a ingresar al lugar.

En diálogo con este matutino Ceferina narró que fue tomada del cabello por un extraño y que una vez dentro de la casa pudo ver que había dos intrusos más y que estaban fuertemente armados, con el rostro cubierto con barbijo y capuchas. Ya para esa altura Paulina ya estaba inmovilizada.

“Ese día la otra chica con la que vamos cambiando los turnos, me dice que salía siete y media o más tardar 8, ya que el marido la buscaba porque llovía mucho. En mi vida pensé que me iba a pasar eso, siempre estábamos solas con ella, somos las únicas que estamos con ella. El sobrino es el que nos paga”, relató.

“No se dé donde los ladrones sacaron que hay plata, porque ahí no hay absolutamente nada. Llegué como todos los días y cuando abro la puerta me agarran del cabello, casi muero de un infarto. Me sacan el celular y mis 260 pesos del boleto del colectivo. Tres veces me desmayé con los gritos de la señora, a ella la pusieron en la cocina y a mí en la sala para que no la vea”, detalló.

Comentó que su empleadora fue la más violentada ya que le hicieron cortes en la mano. “Hasta una hemorragia me dio, yo estaba sentada ahí amenazada sin poder hacer nada, le apretaban el dedo con una pinza, me pegaban”, detalló sobre las torturas que recibió.

Sobre el armamento de los ladrones, la trabajadora describió que uno de ellos tenía un arma similar a un rifle y otro un “38 con la vaina cargada” y un tercero con un arma más pequeña. Describió a todos como personas jóvenes, aunque dijo que no pudo reconocerlos.

La entrevistada comentó además que tiene un hijo que es policía y que los malvivientes le remarcaron eso durante el tiempo que estuvieron en el lugar. Los hombres se quedaron hasta cerca del mediodía, consumieron y se llevaron mercaderías de la casa, ropas de la anciana y electrodomésticos. Antes de irse amenazaron con volver con un vehículo para cargar más objetos.

Entre papeles encontraron algunos dólares, dientes de oro y algunas joyas sin mucho valor.

“No sé por qué tanta maldad, le cortaron, le quemaron con encendedor, fumaban. Yo les decía ‘acá no hay plata, no hay nada’. Hablaban en guaraní. Hasta las 12 y pico estuvimos sometidas, me ataron las manos y los pies con cable del circuito y el cable del teléfono, la boca con una camisa y una toalla en cara”, puntualizó la mujer casi al borde de las lágrimas. Y añadió: “Me dijeron que me iban a llevar y que me iban a dejar en un pinar y que volvían a buscarme en una camioneta para llevar el resto”.

También aseguró: “Tengo mucho miedo que le hagan algo a mi familia, que me busquen, porque uno de ellos me dijo donde yo vivía antes, que mi hijo es policía. No quiero salir ni a la puerta de mi casa, tengo mucho miedo. Fueron horas de tortura”.

“Lo único que espero es que los encuentren y que la Justicia no los deje salir, no entiendo por qué tanta maldad. Mi patrona es una mujer grande y con su enfermedad no tiene noción de lo que pasa, escuchar sus gritos era una tortura, gracias a Dios salimos vivas de eso. Yo no quiero volver más ahí. Le sugerí al sobrino que la lleve a un hogar o un lugar seguro, porque está muy alejado y peligrosa la zona”, concluyó.

En cifras

$260

Fue la cantidad de dinero que los delincuentes tomaron de las pertenencias de la cuidadora de la octogenaria y que era para su pasaje de vuelta a casa.