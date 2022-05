Camiones de carga quedaron bloqueados por paro del sector

sábado 07 de mayo de 2022 | 6:04hs.

Cientos de camiones quedaron ayer varados al costado de las rutas 12 y 14 por un bloqueo resuelto por el sindicato de camioneros en el acceso a la provincia. La medida que había sido anticipada un día antes, tomó igualmente de sorpresa a varios choferes que se enteraron algunas horas antes y no pudieron llegar a destino. La medida de protesta obligó a detenerse a todos los camiones en tránsito desde y hacia Misiones, incluidos los de carga internacional o los transportes de combustible que urgen en diversas zonas de la provincia. En tanto el bloqueo sí dejó habilitadas las rutas e ingresos alternativos a Misiones para todos los automovilistas y colectivos de pasajeros. “No vamos a cortar una ruta y nunca fue previsto”, destacaron los sindicalistas ayer en el control de Centinela por ruta 14 en San José. Se estimó en tanto que la medida se proyectó por 48 horas, pero podría ser levantada hoy.

Por su parte los camioneros que debieron esperar al costado de la ruta manifestaron su malestar con la medida que los obligó a quedarse varias horas varados sin acceso a baños o a lugares para la compra de comida. Remarcaron su oposición porque el bloqueo los obligaría a pasar la noche al lado de sus transportes.

Defensa de trabajo y salarios

“La medida comenzó a partir de las 15, aquí en Centinela, en el control del Arco y en el paso de Liebig. No se está cortando el tránsito. Hoy (por ayer) hubo un principio de acuerdo pero faltaron varios puntos, estimo que seguirán negociando.Todos esperamos que la medida se pueda levantar cuánto antes”, comentó ayer Javier Rotela secretario gremial del Sindicato de Camioneros en Misiones.

Detalló que entre las varias medidas reclamadas se apunta especialmente al freno del trabajo en negro que viene registrando la actividad del transporte. “No se está controlando a los trabajadores en negro que vienen a llevarse carga de Misiones. Vienen transportes con exceso de cargas y encima el conductor no está registrado. Por eso, pedimos seguir fiscalizando. Hace poco se controló a una gran industria y se detectó que había seis camiones con sus conductores que eran de otras provincias y estaban en negro”, cuestionó el directivo.

Desde el sindicato se apuntó por otro lado que los propios empresarios de transporte vienen alertando sobre la falta de gasoil y cómo este problema los está dejando sin trabajo. “Acá tenemos el problema agregado que vienen paraguayos y brasileños y a ellos les cargan. Sabemos, por comentarios, que a los extranjeros les cobran un precio diferencial para cargarle y así queda mucho menos gasoil para nosotros”, comentó Rotela. Luego detalló: “Nuestro convenio contempla un pago extra por kilómetro recorrido, al tener el camión parado nuestros afiliados ven afectados sus salarios”.

En los pasos limítrofes de la provincia, los sindicalistas se hicieron presentes en grupos identificados con gorras o chalecos verdes. Y según apuntaron algunos choferes, también habían varios jóvenes que estaban presentes para “hacer número” y controlar por la noche que los camiones no intenten cruzar la división provincial.

Mucho malestar por la demora

A pocos metros del ingreso a Misiones, algunos conductores explicaron a la prensa su malestar e indignación al no poder terminar su trabajo después de varias horas de manejo. “Esto es una locura, nos detienen acá en un lugar donde no tenemos, baños, agua o comida y la Policía de Misiones no dice nada. Le preguntamos a algunos del sindicato por qué cortan y nos dicen que no saben. Así que acá estamos a 40 kilómetros de nuestras casas”, comentó ayer el conductor Jorge Borja que transportaba una carga de maíz desde Santiago del Estero para descargar en Misiones.

A su lado Diego Machado, que traía una carga de harina desde Buenos Aires, también compartió su desconcierto ante la situación. “Estamos sin nada acá, no sabemos qué vamos a hacer. Hay mucha gente que está con mucha bronca”.

Otro conductor, Luis Koyarski, explicó que en su caso traía su camión cargado de cal desde San Juan. “Ahora no sabemos qué vamos a comer, porque acá no hay nada y no nos podemos mover porque tenemos que cuidar nuestros camiones”.

Los conductores relataron que se enteraron del bloqueo a la provincia durante el viaje, y en algunos casos decidieron acelerar su recorrido. “Yo no paré a almorzar pensando que podía llegar a pasar, y ahora voy a tener que pasar acá toda la noche”, agregó Borja.

“Lo más triste es que cortan un viernes por la tarde cuando estamos volviendo para nuestras casas. Yo hace diez días que estoy afuera de mi casa y venía con el entusiasmo de llegar y ahora me tengo que quedar acá obligadamente”, acotó Koyarski

Metros más atrás, al lado de un camión cisterna de la firma Shell, su conductor Jorge Arévalo explicó su sorpresa con la media e incertidumbre por cómo debía esperar la liberación del paso. “Me enteré unas horas antes por un grupo de Whatsapp y ahí me comentaron que iba a haber un paro al llegar a Misiones, pero ya no podía volver. Estoy llevando gasoil y nafta súper que cargué en Arroyo Seco, para Gobernador Roca”, comentó a El Territorio. Agregó que temía tener que quedarse un día más y no poder regresar a su casa en Chaco. “Si se libera después de las 23, ya igual no puedo circular a esa hora y voy a tener que esperar que sea de día para poder seguir”.

Otro conductor proveniente de Encarnación, Jorge Peralta, explicó que llevaba arroz hacia Chile. “A nosotros nos dan 72 horas para llegar a Mendoza y pasar a Chile. Y si se vence el permiso de tránsito, nosotros tenemos que pagar nuevamente a la Afip”, comentó el conductor junto a dos colegas que llevaban igual carga internacional en sus camiones.





