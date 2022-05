sábado 07 de mayo de 2022 | 1:30hs.

Rodrigo y Axel Maciel.

Daiana Auernigg y David Benítez.

Matías Vongroll, Jeremías Aquino, Fernando y Santiago Traico y Lautaro Klein.

Maxi Brezicki, Fernando Fea, Mica Benítez, Fiore González, Sergio Maciel y Sergio de la Fuente.

1 Bam bam - Camila Cabello, Ed Sheeran

2 Plan A - Paulo Londra

3 Wow bb - Natti Natasha; Chimbala; El Alfa

4 Hasta los dientes - Camila Cabello; María Becerra

5 Fantasi - Beéle; Tini

6 Marte - Sofía Reyes; María Becerra

7 As it was - Harry Styles

8 Suelta Dímelo - Flow; Farruko; Fatman Scoop; María Becerra; Mr. Vegas; Rauw Alejandro

9 Solo - Lali; Will.I.Am; Willy William

10 Abrazándonos - Abel Pintos; Francisca Valenzuela

Korsy, el perro cantante que se viralizó en TikTok

Uno de los videos más reproducidos de la última semana en Argentina es el de un perrito que fue adoptado por una joven de Córdoba y tiene una gran particularidad, puede seguir la música de un órgano, si, a Korsy lo llaman “el perri cantor”. Su dueña Anahí Cardoso lo entrenó para que sea su acompañante en la música, ella se desempeña como soprano lírica en dos coros y toca con gran destreza el teclado al que acompaña su mascota. Su último video ya alcanzó los 291 mil “me gusta” sin dudas el perri cantor ya compró varios corazones en Tik Tok. Anahí muestra en sus videos cómo es que entrena a Korsy y lo enseña a cantar. La cuenta de este perro artista ya tiene 300,7 mil seguidores y día a día más personas se suman a la audiencia para apreciar su destreza y el de su dueña.

World of Warcraft presentará su nueva expansión llamado DragonFlight 10.0

El próximo martes se presentará la nueva expansión de World of Warcraft: Dragonflight.

Según trascendió las aventuras de los adalides de Azeroth podrían onducir a las misteriosas islas dragón, con sus cumbres que se alzan más allá de las nubes.

Hay muchas esperanzas puestas en la nueva expansión, ya que muchos jugadores no han quedado satisfechos con Shadowlands y esperan ver sus ilusiones enovadas con Dragonflight, junto con el posible anuncio de Wrath of the Lich King Classic.

Aunque la compra de Activision Blizzard por parte de Activision Blizzard no tendrá efecto en su dirección hasta dentro de unos meses, World of Warcraft Dragonflight podría ser la redención de la saga que muchos entusiastas de WoW esperan y desean.