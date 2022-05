Cristina aseguró que en el gobierno “no hay pelea, hay debate de ideas”

sábado 07 de mayo de 2022 | 6:02hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer que en el gobierno “no hay pelea sino debate de ideas”, aunque reconoció: “No le estamos haciendo honor a tanta confianza depositada”, al referirse a las especulaciones periodísticas sobre una supuesta tensión con el presidente Alberto Fernández, sostenidas en las constantes críticas que hacen al gobierno, con pedidos de renuncia incluidos, referentes de La Cámpora, entre otros sectores cercanos al kirchnerismo. Habló del capitalismo y la pobreza y criticó a la Corte Suprema.

La ex presidenta habló también de economía y describió lo que a su entender es el gran problema de la Argentina, afirmó que existe un “salto en las exportaciones” del país, tanto “por cantidad”, como “por los precios”. Agregó: “Casi 30 mil millones de dólares de superávit comercial y, sin embargo, tenemos problemas. ¿Qué pasa con la administración monetaria y cambiaria?”.

Al respecto, consideró que “el principal problema que tiene Argentina es la economía bimonetaria” que demanda dólares que necesita el país, y consideró que esta cuestión debe resolverse “con un gran acuerdo político”.

El momento más crítico

“Hoy tenemos como moneda de ahorro al dólar. Se requiere gestión para monitorear esto, porque uno registra que en el 2020 y el 2021 ha habido un gran salto en las exportaciones. Tuvimos dos años de superávit comercial, que yo no tuve jamás, y, sin embargo, no tenemos dólares en las reservas. Entonces ¿Qué pasa con la gestión de la política monetaria y cambiaria?” dijo Cristina, una crítica directa al ministro de Economía, Martín Guzmán.

Cristina habló en el marco de una ponencia sobre Estado, poder y sociedad en la sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral ubicada en Resistencia, Chaco, donde recibió un doctorado honoris causa.

“Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó”, dijo Cristina y bromeó con el hecho de que había recurrido al diccionario para encuadrar la situación, que, aseguró, es un “debate”.

La vice de Fernández afirmó, además, que se siente parte de un proyecto colectivo “que cumplió una hazaña tras la crisis de 2001” y recordó que, tras tres mandatos, el pueblo despidió al Kirchnerismo con una plaza llena “de bote a bote”.

Sobre la invitación a Alberto Fernández para encabezar la fórmula del Frente de Todos en las elecciones del 2019 afirmó fue “un acto inteligente y generoso” y aseguró que “nunca” tomó “una decisión desde las hormonas, si desde las neuronas”.

Pese a todo, sobre el final de su discurso, hizo la crítica más fuerte a su compañero de fórmula con dos frases: “Hay que saber los intereses que uno representa y defenderlos” y “no le estamos haciendo honor a tanta confianza depositada”.





Críticas a la Corte Suprema

Sin dejar tema por tocar, Cristina denunció que “cuando un gobernante quiere hacer cumplir una ley aparece una cautelar del Poder Judicial para impedirlo”. Y resaltó que todavía no se puede cumplir el decreto que establece que internet debe ser un servicio público esencial porque “duerme en la Corte”.

En relación con el fallo que derogó la conformación del Consejo de la Magistratura, la pelea de fondo entre los supremos y el Gobierno, que derivo en proyectos para ampliar la cantidad de magistrados, consideró que “nunca se vio algo igual” a una Corte que declara “inconstitucional” una ley después de 16 años de vigencia, y afirmó que “al poder le conviene” un máximo tribunal con pocos integrantes para “apretarlos con las tapas de los diarios”.