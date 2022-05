Para no perder el año, cada vez más alumnos requieren de apoyo escolar

sábado 07 de mayo de 2022 | 6:04hs.

El aislamiento por la pandemia del coronavirus significó un reto para la educación y propició una crisis para la correcta incorporación de contenidos por parte de los alumnos, lo que generó enormes complicaciones para el normal desarrollo de las áreas curriculares en la presencialidad. Los esfuerzos por sostener la calidad académica se realizan desde todos los frentes, mientras los padres buscan docentes particulares para complementar la educación de sus hijos con espacios extracurriculares, desde el Estado se ponen a disposición centros de apoyo escolar para garantizar la continuidad pedagógica y que los chicos no pierdan el año.

En este contexto, las principales debilidades que presentan los estudiantes de secundaria se hallan en áreas como Lengua, Matemáticas e Inglés. Mientras que en la primaria se observan problemas con la comprensión de textos y escritura.

Este medio dialogó con docentes particulares y centros de apoyo y comprobó que cada vez son más los alumnos que requieren acompañamiento escolar para sacar adelante las materias y aprobarlas.

“Observamos falencias que están ligadas a la lectoescritura y esta es la base del aprendizaje. Hay chicos que están en 3° grado y no saben leer y escribir. Los alumnos secundarios no están pudiendo llevar el ritmo de cursado. En Lengua, Matemáticas e Inglés los docentes les piden tareas que no llegan a resolver”, manifestó a El Territorio Magdalena Orbaiz, directora del Centro Integral de Enseñanza de Posadas, donde se dictan clases particulares de distintas materias.

Esta situación enfrenta a los padres a tener que realizar una inversión económica extra para que sus hijos puedan sobrellevar el cursado de manera eficiente.

Según un relevamiento realizado por este medio a profesores que ofrecen el servicio extracurricular, la hora de las clases ronda los 900 pesos para Matemáticas, que es la materia más demandada. Mientras que en Inglés, donde las falencias se suelen reforzar a través de la asistencia a institutos, la cuota mensual ronda 3.400 pesos.

Desde las políticas públicas

Para sostener el ritmo de cursado, desde la Subsecretaría de Educación provincial están implementando -por pedido de los municipios- centros de apoyo escolar para garantizar la continuidad pedagógica. “Comenzó en el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se empezó a trabajar con los intendentes de distintos municipios en la solicitud de espacios con conectividad, sobre todo para ayudar a aquellos chicos que hayan tenido problemas en la vinculación con las escuelas”, resaltó Cielo Linares, subsecretaria de Educación.

En la provincia actualmente hay en funcionamiento 94 centros de apoyo pedagógicos de los cuales ocho se encuentran en Posadas. La funcionaria contó que “se cuenta con el esfuerzo de profesores voluntarios que realizan las tutorías, y un docente asesor pedagógico que lleva adelante la administración en cada centro. Además se va a crear un nuevo perfil pedagógico llamado ‘Acompañante de trayectorias escolares’ que funcionará dentro de las escuelas secundarias”. A pesar del acompañamiento brindado, las exigencias de los municipios se acrecentan de cara al transcurso del año lectivo.

Proyecciones docentes

El diagnóstico de los saberes del alumno que a esta altura del año es realizado por los docentes arroja resultados que no son los esperados y hay quienes plantean que se deberán aminorar los contenidos, lo que genera un atraso para años posteriores.

“Según las evaluaciones diagnósticas que estuve realizando, sobre todo en los últimos años de la secundaria, noto que se va a tener que hacer un trabajo para tratar de completar temas que los alumnos no pudieron completar durante la pandemia”, destacó Francisco Silva, docente de Matemáticas en comunicación con este matutino.

Esta situación se condice con los resultados arrojados en la Evaluación Provincial de Logros de Apredizaje realizada en noviembre pasada en 100 escuelas de Misiones, ocasión en que se destacó que en Lengua la mayor dificultad fue la lectura y comentario reflexivo de textos literarios y en Matemática las operación con fracciones.



Clases por hora o packs mensuales

Según un relevamiento realizado por El Territorio, consultando a diferentes profesores particulares e institutos de inglés, cada vez más padres optan por hacer una inversión monetaria para que su hijo no pierda el año escolar o no se atrase en los contenidos. Así, los consultados explicaron que el promedio de la hora para clases particulares es de 900 pesos. Esto varía según el nivel académico en el que se encuentre el estudiante, mientras que en algunos centros de enseñanza se ofrecen packs mensuales de 5.000 pesos por ocho clases.

Por otra parte, respecto del idioma inglés, que es otros de los puntos flojos, la cuota de los institutos oscila entre los 3.000 a 3.400 pesos mensuales, más gastos extras por manuales de estudio.