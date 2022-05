Sabrina Garciarena habló de la maternidad real

sábado 07 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Mamá de León (8), Beltrán (5) y Mía (2), Sabrina Garciarena habló sobre su forma de criar y dijo que no descarta la posibilidad de tener un hijo más con su pareja, el periodista Germán Paoloski. Además, se refirió a la maternidad real, la que no aparece en las tapas de revistas, y reveló que duerme poco, lo que muchas veces afecta a su paciencia.

Ella es una de las protagonistas de la obra Madres, en el Paseo la Plaza, con Anita Martínez, Viviana Puerta y Flor Otero, una obra que, como ella misma dice, se asemeja a lo que la pasa a las mamá de verdad: “Lo que me pasa no está muy lejos lo que contamos en el escenario de lo que nos pasa a nosotras en nuestras vidas cotidianas”.

“Mi personaje es una mamá primeriza que cree en la maternidad romántica y a mí me pasaba también con León, que fue mi primer hijo y también estaba parada en ese lugar”, recordó en el ciclo radial Detrás de escena por AM 540 sobre cómo se sintió hace casi una década. Sobre cómo es ella como mamá, dijo: “Muy presente, leo mucho y me preparo para darle lo mejor a mis hijos. Además, tuve padres muy cariñosos, entonces les doy lo mejor posible aunque sé que cuando sean adolescentes me van a reprochar mil cosas”.

“Si me tengo que autodefinir, no soy una mamá práctica. Hago todo con amor pero llevo tres embarazos con tres bebés que no duermen nunca hasta que tienen 3 o 4 años”, relató y sorprendió: “En ese sentido, vivo una tortura pero por otro lado no concibo otra manera de maternar. Es lo que ellos me demuestran que necesitan. No trato de acoplarlos a mi mundo sino yo adaptarme a lo que percibo que ellos necesitan”.

A su vez, había contado que la maternidad pasa “como un suspiro”: “El tiempo se pasa rápido y trato de disfrutar todo lo que puedo”.