La confesión sexual de Oriana Sabatini

sábado 07 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Oriana Sabatini llegó a la Argentina para promocionar su nueva canción, ‘325’. Por unos días estará lejos de Paulo Dybala pero eso no es un problema para ella, ya que sabe cómo resolver la falta de sexo, según explicó en LAM.

Sin pelos en la lengua, la hija de Catherine Fulop reconoció que practica la autosatisfacción cuando pasa mucho tiempo sin ver al deportista.

“Estuve dos meses sin sexo, no me pasa nada. Lo llevo bastante bien. Podés hacer otras cosas mientras tanto. Como masturbarte, perdón por la palabra”, lanzó.

La cantante también aclaró que confía plenamente en Dybala, y que es consciente de que muchas chicas le deben escribir por Instagram.

“Es un potro: tiene todas las cajitas para que las mujeres o quien sea le manden mensajes. Está bien. Lo que yo tengo que hacer es confiar que él no va a contestarles o abrir esa puerta. Confío mucho en mi pareja; si no, no estaría con él”, sostuvo.