Egresado de la Unam ganó un concurso de dibujo científico

sábado 07 de mayo de 2022 | 6:04hs.

El licenciado en genética David Rojas Márquez (38) obtuvo recientemente el primer puesto en un concurso de ilustración científica en España. El certamen fue lanzado por la revista Ilustraciencia, del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, y su trabajo laureado fue sobre la pantera de Madagascar, un llamativo camaleón multicolor.

Rojas Márquez es egresado de la Licenciatura en Genética de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), y si bien nació en Bogotá (Colombia), de adolescente llegó a Puerto Iguazú para vivir con sus dos hermanas mayores que ya estaban radicadas en el país hace unos años.

“Yo me fui (a Iguazú), de muy chico a terminar la secundaria con la idea de hacer mi carrera en la universidad pública. Mis viejos ya sabían que era excelente así que sí o sí quisieron que la hiciera allá la carrera”, contó El Territorio, el genetista que actualmente se encuentra realizando un posdoctorado en Canadá, investigando la línea de macrófagos en el contexto de infecciones bacterianas, en el Departamento de Biología Celular del Hospital for Sick Children de Toronto.

Paralelo a su posdoctorado, el investigador empezó el año pasado una maestría en ilustración científica a distancia en una Academia de Artes Digitales en España. Fue por insistencia de su profesor que se presentó al concurso. El trabajo de David no sólo se llevó el primer lugar por decisión del jurado, sino también por la votación del público. Fue galardonado entre más de 400 participantes.

David quiere volcar sus conocimientos en Misiones.

“Ahora mi proyecto es dedicarme a la divulgación científica desde el lugar de ilustrador científico. Entonces haber ganado el primer premio de este concurso a nivel nacional es un gran empujón porque recién estoy empezando en esta área”, relató.

Sobre su dibujo del camaleón multicolor sostuvo que quiso resaltar tres cuestiones que considera excepcionales: “Por un lado su visión, estar dentro de su cerebro sería como mirar dos películas diferentes al mismo tiempo en calidad HD ya que cada ojo puede moverse independientemente del otro, sumando una amplitud visual de alrededor de 350°. En segundo lugar, su lengua, ya que una vez detectan a su presa, el hueso interno junto con el músculo acelerador disparan la lengua con una aceleración brutal. Y por último, su epidermis, dada la complejidad de arreglos celulares que utilizan para cambiar de colores. Todo esto en su conjunto me pareció un desafío interesante para poder plasmar en una ilustración”.

En octubre se adentrará en una nueva especialización en animación y 3D. “Si bien me gusta dibujar con lápiz, con acuarela, con acrílico, hoy en día para los libros y revistas científicas se digitaliza todo. Entonces tengo que aprender varios software, tengo que seguir perfeccionándome y aprendiendo poco a poco. Contactarme con museos, con editoriales para ver si les interesa lo que hago e ir aprendiendo con ellos”, señaló.

Para cerrar, expresó su deseo junto a su esposa -que también es investigadora y se encuentra con él en Canadá-, de regresar a la Argentina y poner en práctica los conocimientos adquiridos en el exterior.

“Cuando uno está afuera y se logran estas cosas a nivel personal siempre pienso en el impacto que tuvo en mí a nivel personal y profesional ser un graduado de la universidad pública. Tuve la oportunidad de que la misma universidad pública me dé el lugar para hacer un doctorado, eso es algo que cuando sale se da cuenta que no pasa en otros países, las universidades no son para cualquiera, hay que pagarlas”, concluyó.