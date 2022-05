Faruk Jalaf: "Las petroleras no limitan las entregas por el paro de Camioneros"

viernes 06 de mayo de 2022 | 12:00hs.

Falta combustible y el problema podría agudizarse por el paro de camioneros ya que son muchos los automovilistas que se agolparon en las estaciones de servicio para abastecerse.

El faltante de combustibles se volvió una constante en Misiones. Pese al cupo y a los precios diferenciados con el fin de desmotivar la compra de extranjeros, esta sigue siendo una de las principales razones por las cuales las ciudades fronterizas continúan teniendo graves problemas de abastecimiento.

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane), dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: "Ahora no son las petroleras las causales, pero la ventaja que ha ocurrido en los primeros días del mes, o sea, ya hemos recibido el nuevo cupo de este mes, no es la última semana crítica para todas las estaciones que ya agotan sus cupos".

"Va a faltar en los sitios clásicos que son Posadas, Iguazú e Irigoyen y puede ser puntualmente en una estación cerca de Posadas pero las otras en la mayoría tienen porque les ha llegado combustible, entonces no se va a hacer sentir tanto el faltante y menos si no circulan los camiones", aclaró.

Jalaf apuntó que gasoil va a seguir faltando porque falta en todo el país "no es solamente en Misiones, eso va contínuo porque se está usando mucho el gasoil en la Pampa Húmeda y están pagando hasta 200 pesos el litro de gasoil"

El paro

El presidente de la Cesane recordó que los camiones salen normalmente "pero indudablemente si los paran tienen que parar porque son de Camioneros, pero no pueden detener el tránsito, no pueden cerrar la ruta, eso es anticonstitucional, hay Camioneros que no quieren parar pero se ven expuestos a veces a agresiones".

"Las petroleras no limitan las entregas por el paro de Camionero, sino que cargan y después el camionero va a hacer lo que él considera conveniente. En en el resto de la provincia no creo que haya grandes faltantes, para un día o dos días tenemos salvo situaciones puntuales en alguna estación que no le llegó el camión o les estaba llegando", consideró.

Finalmente opinó que se enciende la alarma cuando todos salen a cargar el combustible, "el poco que hay lo sacan los primeros y después para los otros no hay nada".

