Vecinos se manifiestan solicitando mejoras barriales

viernes 06 de mayo de 2022 | 11:21hs.

Un grupo de vecinos del barrio Ex Cancha de Aviación, ubicado a unos 500 metros de la rotonda de acceso a San Pedro, tomaron la decisión de manifestarse solicitando servicios básicos, entre ellos: energía eléctrica, agua potable y caminos. En un principio son más de 13 familias que carecen de dichas prestaciones, que no fueron incluidas en las mejoras realizadas anteriormente. En caso de no tener respuestas se manifestarán el domingo en la rotonda.

El barrio en cuestión, se formó hace ya unos años mediante ocupación ilegal de tierra; el año pasado mediante gestiones realizadas de forma conjunta entre la municipalidad y la Subsecretaría de Tierras, lograron el tan anhelado permiso de ocupación y otras mejoras relacionadas al servicio de energía eléctrica y agua con la puesta en funcionamiento de un pozo perforado, sin embargo, estos últimos beneficios, no llegó a todos.

Teniendo en cuenta que, tanto la luz como el agua, responden a servicios de primera necesidad, las familias decidieron manifestarse a fin de obtener respuestas que vengan a resolver los faltantes. Es importante mencionar, que muchas de estos núcleos se abastecen insuficientemente con conexiones prestadas, lo que genera serios inconvenientes con los electrodomésticos además se trata de conexiones inseguras. En un caso, once familias ocupan la misma conexión.

En diálogo con El Territorio, Carla Miranda, secretaria de la Comisión Vecinal, señaló "Nosotros nos estamos manifestando, armamos carteles donde expresamos nuestro descontento porque varias familias padecemos sin luz y agua propia, algunos no tienen los servicios, y falta de caminos. La red de agua no llegó a todos, son problemáticas que deben ser resueltas lo antes posible, no podemos usar una ducha, se sufre sin agua con los niños, más ahora con el frío"

Y aseguró que "Si no tenemos respuestas, el domingo vamos a manifestarnos en la rotonda para hacer visible nuestra problemática. Cuando vamos a Energía de Misiones, nos dicen que depende de una firma del intendente para que nos bajen la luz".

En cuanto al tema de apertura de nuevas calles, la Comisión Vecinal, realizó una especie de diseño de los lugares donde pueden abrir los caminos y los vecinos no tendrían inconveniente de mover un cerco, en caso de que sea necesario.

Desde hoy los vecinos, levantaron varias pancartas en el barrio, con leyendas tales como: "Bienvenidos al barrio sin luz ni agua", "Menos joda, más servicios básicos para los barrios". Este mismo tipo de manifestaciones la estarían trasladando a la rotonda el domingo.