El niño con hepatitis aguda de origen desconocido sigue en terapia pero estable

viernes 06 de mayo de 2022 | 8:42hs.

El niño de 8 años de la localidad santafesina de Rosario que cursa una hepatitis grave de origen aún desconocido -un cuadro que se presentó en más de 200 niñas y niños de 20 países y que mantiene en alerta a la comunidad científica mundial-, se encuentra "en terapia y estable”, informaron este jueves fuentes sanitarias de la provincia.

"Se detectó el caso en la ciudad de Rosario de un niño de 8 años con una hepatitis severa de causa aún no determinada. Está en proceso de investigación y estudio. Se han descartado las hepatitis A, B y C pero estamos esperando los resultados de D, E y otras causales que siempre estudiamos", dijo en conferencia de prensa la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano.

En tanto, indicó que se descartaron otros brotes en el núcleo familiar del niño, por lo que los médicos determinaron que se trata de "un caso aislado".

En ese marco la ministra precisó que actualmente el menor “se encuentra en terapia y estable” y se espera “por la evolución del caso en las próximas horas”, aunque sostuvo que fue ingresado al Hospital de Niños de Zona Norte de Rosario, un centro de atención de mayor complejidad, debido a la gravedad del caso.

En ese sentido, detalló que el equipo médico está trabajando junto al instituto Malbrán y que en las próximas horas enviarán allí “muestras para que ellos también participen de la investigación de las causales; estamos trabajando de manera conjunta y coordinada”.

El alerta de la OMS

El 15 de abril de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un alerta sobre casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en el Reino Unido y desde entonces se notificaron más casos.

"No hablamos de casos confirmados porque actualmente la causa especifica es desconocida y bajo investigación. Los casos reportados se refieren a niños con una hepatitis aguda grave donde no se identificaron las hepatitis A, B, C, D o E.", indicó la OPS/OMS en su página oficial en un comunicado del 3 de mayo.

El miércoles, Enrique Pérez, gerente de Incidente para Covid-19 y jefe de Información sobre Emergencias Sanitarias y Evaluación de Riesgos de la OPS, señaló durante una conferencia de prensa que hasta el momento hay "228 casos probables que fueron notificados por 20 países, principalmente de la región de Europa, pero también de las Américas, del Pacífico Occidental y del Sudeste Asiático".

Asimismo, informó que "19 de estos niños han sido sometidos a trasplante de hígado y uno falleció".

Según agencias internacionales, el Ministerio de Sanidad de Indonesia informó el lunes pasado que tuvo otros tres niños fallecidos por casos de hepatitis aguda de origen desconocido.

Por su parte, la médica infectóloga Leda Guzzi, detalló que "se trata de cuadros de inflamación hepática aguda que se presentan en niños y niñas de hasta 16 años cuya causa aún se desconoce".

Sin embargo, detalló que "existen un par de hipótesis en torno a que podría tratarse de una infección gatillada por un adenovirus, concretamente por el subtipo F41, que es un virus que normalmente da un cuadro banal gastrointestinal y que sólo muy ocasionalmente puede dar cuadros de hepatitis grave en personas con inmunodepresión severa".

La especialista señaló que "otra hipótesis gira en torno a la posibilidad de que se trate de una manifestación inflamatoria post Covid, como las que producen el síndrome inflamatorio multisistémico que está bien descripto en niños y niñas y que es bastante infrecuente también".

"En este caso no se trataría de la acción directa del virus, sino que es el sistema inmune desregulado el que genera el cuadro de inflamación multisistémica eventualmente hepática; se estudian además otras causas que puedan tener que ver con un origen tóxico o infeccioso", indicó.

Guzzi destacó que "es importante enfatizar que no hay ninguna vinculación con la vacuna anticovid; de hecho según las primeras notificaciones ninguno de estos niños y niñas estaban vacunados para SARS-Cov-2".

Síntomas

En relación a los síntomas, la especialista describió que "la mayoría de los reportes relatan cuadros de gastroenteritis, es decir dolor abdominal, diarrea y vómitos que preceden el advenimiento de la ictericia, es decir al color amarillento de piel y mucosas; las hepatitis suelen manifestarse con ictericia, emisión de orina oscuras y materia fecal clara, y ocasionalmente fiebre".

"Al desconocerse el origen (etiología) tampoco se sabe si se trata de una enfermedad infectocontagiosa, por lo que las medidas preventivas por ahora son universales y tienen que ver con la higiene de la tos y el lavado de manos", sostuvo.

Y añadió que "es importante no entrar en pánico" ya que estos cuadros se están estudiando en todo el mundo y constituyen "una prioridad extrema para el mundo científico y la OMS".

En este contexto, Guzzi señaló que "hay que esperar el surgimiento de información de fuentes oficiales y mientras tanto continuar con los cuidados recomendados, es decir el uso del barbijo en los interiores, la ventilación constante y cruzada, el aislamiento inmediato si uno presenta cualquier sintomatología, el lavado de manos y por supuesto completar el calendario de vacunación anticovid".