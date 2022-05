Principal acusado del crimen de Amarilla desligó a su hermano

viernes 06 de mayo de 2022 | 12:30hs.

El homicidio de Adrián Amarilla (24) ocurrió el pasado domingo 1 por la noche, en vísperas del festejo por el Día del Trabajador, en el barrio San Jorge de Posadas. El joven ingresó sin vida al Hospital Ramón Madariaga a causa de un ataque con arma blanca que sufrió en el cuello.



Amarilla había sido agredido en cercanía a la cancha de fútbol del barrio y cerca de la casa donde su madre lo vio por última vez, alrededor de media hora antes de ser apuñalado.



Por el hecho, efectivos de la Comisaría Octava y la Dirección Homicidios detuvieron a dos hermanos del mismo barrio de la víctima, identificados como Alejandro Javier “Bebe” L. (39) y Alfredo Alcides “Mula” L. (44).



Los dos implicados fueron trasladados en la jornada de ayer al Juzgado de Instrucción Siete para completar la audiencia indagatoria.



Según fuentes ligadas al caso, ante el juez Miguel Mattos, Alejandro “Bebé” L., quien es el principal acusado, se limitó a declarar que su hermano no tuvo nada que ver con el episodio que culminó con la muerte de Amarilla.



Por otro lado, el conocido como Mula dio su versión y se desligó del crimen, desarrollando una coartada que deberá ser corroborada por los investigadores.



Al respecto, los voceros señalaron que por el momento ambos seguirán detenidos a la espera de que se incorporen nuevas medidas de prueba solicitadas. Ambos fueron imputados por el delito de homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de cárcel.



Graciela Amarilla, la madre de la víctima, en tanto, estuvo en conversación telefónica con El Territorio y comentó que durante la mañana de ayer se dirigió a la Jefatura de Policía para radicar la denuncia porque en otra dependencia no accedieron a hacerlo.



De allí se dirigieron a la Comisaría Décima donde pudo expresar lo sucedido y radicar la denuncia correspondiente. En este aspecto aseguró que necesita acompañamiento para sobrellevar el proceso que enfrenta ante la pérdida de su hijo.



“Yo me siento muy mal, no tengo respuesta. Nadie me da respuesta, me dijeron que lleva tiempo pero no sé cómo defenderme, no sé cómo hacer, no entiendo”, afirmó con tristeza. “Necesito una ayuda, que me ayuden y que hagan justicia por mi hijo que le mataron sin saber nada, eso necesito”, finalizó.



Festejo trágico



El hecho se produjo cerca de las 21 en la manzana 16 cuando Adrián Amarilla (24) y otros de vecinos compartían una celebración por el Día del Trabajador.



De acuerdo a datos recabados con voceros que intervienen en la pesquisa, en un momento determinado de la noche, un grupo de personas llegó hasta la zona y, por circunstancias que no están claras hasta el momento, atacaron a Amarilla.



Tras recibir una severa estocada en el cuello el joven alcanzó a correr hasta la casa de su amigo Eric, quien vive frente a su domicilio, apenas una cuadra más abajo de la cancha de fútbol.



Luego de trepar el portón de chapa de la vivienda, el cual se desplomó sobre el suelo, con las pocas fuerzas que le quedaban, Adrián alcanzó a llegar hasta la puerta de acceso a la morada.



Pero al entrar nuevamente cayó al suelo para sorpresa de los dueños de casa, que no entendían lo que veían y la desesperación se adueñó del momento, según comentaron a este medio.



“Escuchamos un golpazo y no entendimos qué había pasado. Salió mi esposo a ver qué era y yo en ese interín empujé la puerta y se abrió sola y se desplomó alguien en la puerta. Había sido que cayó el portón, yo pensé que era una persona que entró a robar pero mi hijo le dio vuelta y era Adrián”, recordó Teresa Ayala, quien fue la primera en auxiliar a su vecino malherido.



Comentó: “No sabíamos qué hacer, los vecinos tomaron la iniciativa de llevarlo al hospital porque la Policía nunca apareció”.



Por último, remarcó que a pesar de la rápida intervención de sus vecinos, nada se pudo hacer para evitar la tragedia ya que el joven llegó sin vida al nosocomio.



El lunes al mediodía, en el patio de la escuela del barrio, dieron el último adiós a Adrián. La madre recibió muestras de apoyo por parte de allegados que se acercaron desde distintos puntos de la ciudad.