Alfajores con más productores y una semana de promociones

viernes 06 de mayo de 2022 | 6:04hs.

Hasta mañana se celebra en Argentina la semana del alfajor. La celebración fue propuesta por un grupo de kiosqueros en 2017 y hoy a la celebración se suman también las panaderías locales, cafeterías y pastelerías que realizan productos artesanales.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos, Macarena Navarro dueña de alfajores Larica explicó los productos que más demandan tienen por parte de sus clientes. Y las posibilidades de combinar nuevos sabores con la golosina.

“El alfajor de chocolate es el que más sale sin dudas. Ahora armamos una cajita que tiene una variedad de sabores y las devoluciones que me hicieron los clientes me sorprendieron, porque gustaron mucho”, comentó la empresaria.

Acotó que en cuanto a relleno “el ganador es el dulce de leche. Y la cantidad tiene que ser justa porque puede tapar otros sabores, como el de las tapitas por ejemplo. Tiene que haber un buen equilibrio de sabores para que sea un buen alfajor”.

Recordó en tanto que otras variantes de productos, además de los alfajores de chocolate y los de maicena, son los glaseados y los blancos. Además la emprendedora apuntó a que hay posibilidad de combinar sabores y presentaciones. “No me piden muchos sabores extraños, pero por ejemplo alguno que me gustaría hacer es uno de naranja con yerba mate. Me parecen sabores interesantes que pueden ser combinables”, comentó.

Creciendo tras la pandemia

El alfajor es la golosina preferida de los argentinos y según datos proporcionados por la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines (ADGYA), en el 2021 se vendieron 6 millones de alfajores por día en la Argentina. Incluso, la proyección para este año es de 10,5 millones diarios. En los últimos años la industria nacional comenzó a ampliar sus variedades y muchas marcas aprovecharon la mayor demanda para destacarse del resto con sabores inigualables y otras lograron instalarse como clásicos.

Cafeterías a pleno y con variadas propuestas con la llegada del frío