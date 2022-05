Cafeterías a pleno y con variadas propuestas con la llegada del frío

viernes 06 de mayo de 2022 | 4:00hs.

El descenso térmico de los últimos días convirtió a los variados cafés de la capital misionera en un lugar de constante concentración de clientes.

Según explicaron algunos negocios, hubo un cambio notorio de bebidas frías e infusiones livianas (tés) a bebidas más asociadas con la temporada invernal como los cafés y hasta los chocolates calientes. También se movieron de forma mucho más intensa las preparaciones que las cafeterías especializadas fueron agregando en el último año. Algunas del centro de la ciudad, ofrecen incluso algunas preparaciones pensadas para ser tomadas como una opción de almuerzo ligero.

Pero lo más sorprendente ocurre en algunos horarios pico, muy temprano por la mañana, cerca del mediodía y al anochecer, hay negocios que se operan colmados y con clientes que aguardan afuera del local para hacer sus pedidos. Por los café los consumidores gastan entre 150 y unos 400 pesos a los que además pueden agregar preparaciones saladas o dulces que rondan desde 80 a 500 pesos.

“Es impresionante el cambio de estación, ahora todos vienen por café, café con leche. Eso es lo llamativo, antes había gente que pedía jugos, ahora hubo un paso a bebidas más calientes. Y también tenemos muchos más pedidos de preparaciones para acompañar las bebidas.

Particularmente nos especializamos en pastelería y tenemos muchas preparaciones que se pueden compartir”, comentó Marcelo Tronzano, propietario de Café París.

En cuanto a los valores de las preparaciones se apuntó que hay cafés desde 150 pesos y hasta unos 400 pesos. En cuanto a las preparaciones dulces por las mañanas hay más pedidos de medialunas (desde $80) y por la tarde salen las tortas de chocolate para compartir con los café ($500 tamaño de dos porciones). También los clientes tienen la opción de sandwichería muy variada. “Un tostado completo que se puede compartir entre dos personas sale 900 pesos y un tostado simple 450 pesos”, se acotó.

Por su parte desde la cafetería Aló Rica, que abrió hace dos meses, se coincidió en que hay horarios con mucho público que busca compartir un desayuno o una merienda.

“Hay horarios desde las 10 a las 13 y desde las 17 a las 20 en que se concentra más público. Incluso algunos días nos pasó que teníamos el local lleno y llegaron varias personas que nos pidieron el café para llevar”, comentó Agustina Villordo encargada del local. Apuntó que el fuerte del local son los alfajores artesanales que preparan y que van desde los 150 a alfajores especiales de 350 pesos. “También tenemos croissants, rol de canela, budines en la parte de panadería, también hay cheesecake, brownies,lemon pie, mini tortas”, comentó entre algunos ejemplos

Desde Amarú Café Bar, se coincidió en que hay más pedidos por cafetería y productos de panadería. “Lo que más nos estuvieron pidiendo es el capuchino que hacemos y está en 350 pesos. Después para comer lo más frecuente en los pedidos son las medialunas simples o las rellenas con jamón y queso, un tostado o un cheesecake”, dijo Gimena Ferreira del local.

Desde Café Colón se acotó que el hábito de tomar se está afianzando en la capital misionera. “El misionero fue cambiando mucho sus hábitos, nosotros estamos desde el 2015, y se fue viendo que más gente tomó el hábito de desayunar o de salir a la tarde por un café. No sé da solo cuando está fresco, ya es algo habitual”, comentó Javier Villalba propietario del local en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva FM.

Explicó que los cafés más económicos hoy rondan entre 160 y 200 pesos. “Entre los pedidos más clásicos está un expresso con dos medialunas que sale 320 pesos”.

Acotó que entre la propuesta del negocio hay compras frecuentes por productos regionales que preparan. “El mbeyú que hacemos es uno de los productos más vendidos está a 330 pesos. Después tenemos otras variedades como el mbeyú relleno con jamón y queso, otro que es con mozzarella y tomate y el un mbeyú vegano que viene con un mix de vegetales”, dijo.

Alfajores con más productores y una semana de promociones

Hasta mañana se celebra en Argentina la semana del alfajor. La celebración fue propuesta por un grupo de kiosqueros en 2017 y hoy a la celebración se suman también las panaderías locales, cafeterías y pastelerías que realizan productos artesanales.

Macarena Navarro dueña de alfajores Larica, explicó los productos que más demandan tienen por parte de sus clientes. Y las posibilidades de combinar nuevos sabores con la golosina.

“El alfajor de chocolate es el que más sale sin dudas. Ahora armamos una cajita que tiene una variedad de sabores y las devoluciones que me hicieron los clientes me sorprendieron, porque gustaron mucho”, comentó la empresaria.

Acotó que en cuanto a relleno “el ganador es el dulce de leche. Y la cantidad tiene que ser justa porque puede tapar otros sabores, como el de las tapitas por ejemplo. Tiene que haber un buen equilibrio de sabores para que sea un buen alfajor”.

Recordó en tanto que otras variantes de productos, además de los alfajores de chocolate y los de maicena, son los glaseados y los blancos.

Además la emprendedora apuntó a que hay posibilidad de combinar sabores y presentaciones. “No me piden muchos sabores extraños, pero por ejemplo alguno que me gustaría hacer es uno de naranja con yerba mate. Me parecen sabores interesantes que pueden ser combinables”, comentó.

Creciendo tras la pandemia

El alfajor es la golosina preferida de los argentinos y según datos proporcionados por la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines (ADGYA), en el 2021 se vendieron 6 millones de alfajores por día en la Argentina. Incluso, la proyección para este año es de 10,5 millones diarios. En los últimos años la industria nacional comenzó a ampliar sus variedades y muchas marcas aprovecharon la mayor demanda para destacarse del resto con sabores inigualables y otras lograron instalarse como clásicos.