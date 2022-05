Suba del río Uruguay: se espera el pico para el mediodía de este jueves

jueves 05 de mayo de 2022 | 10:39hs.

Las intensas lluvias que se registraron en el vecino país, Brasil, afectaron el caudal del río Uruguay generando la evacuación de seis familias en la localidad de El Soberbio.

Esta situación se da por la liberación de la represa en Chapecó que tuvo un pico máximo a las 1 de 15,483 metros cúbicos.

El intendente de la localidad de El Soberbio, Roque Soboczinski, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 e indicó: “Tenemos seis familias evacuadas. Tanto el equipo municipal como Prefectura, Policía, Bomberos y Defensa Civil están trabajando en el lugar así que efectivamente el río viene repuntando y desde que amaneció hasta ahora subió 1,20 metros”.

“También manejamos la cuota de la represa Foz de Chapecó que emitió el comunicado de la zona a las 1 de la mañana el pico que ellos tuvieron en el vertedero que fue de 15,483 metros por segundo y después de esto empezó a reducir el liberado de agua que ellos normalmente direccionan para abajo, así que esta cuota máxima va a impactar en las costas de El Soberbio desde estos momentos hasta el mediodía que pensamos que va a ocasionar una arremetida hasta los 12 metros o quizás un poquito más”, apuntó.

El jefe municipal agregó que esta situación genera preocupación pero afortunadamente como no existen precipitaciones no se esperan mayores preocupaciones, “y la cantidad emitida nos da una tranquilidad que no va a ser mucho el daño ocasionado en los barrios. Las familias evacuadas fueron de Chivilcoy y barrio Unido”.

“Nos da un momento de especular y tener un poco de preocupación, pero no mucho más de esto debido a que manejamos estos números con Defensa Civil y con los bomberos y todos los que integramos el Comité de Crisis y efectivamente son hasta ahora manejables y esto no va a impactar tan duramente en la costa”, aclaró.

Sin embargo, Soboczinski refirió que si la creciente fuese superadora a los 12 metros o llegando a los 14 metros ahí tendrían que evacuar a aproximadamente 20 familias o más, “pero creemos que hasta los 12 metros no sería mucho más que estas seis que fueron llevadas a salones de las iglesias cercanas los barrios. Son familias que ya habían sido sacadas de las zonas más afectadas por las inundaciones y se fueron al barrio Nuevo pero lamentablemente negoció la parcela y se metió otra gente”.

“Normalmente cuando vienen nuevos ocupantes de esta parcela le visitamos, le notificamos que es zona roja que van a tener problemas, pero efectivamente también lo que piden es una parcela de tierra, una casita para vivir y muchas veces no tenemos tierras. Es una cuestión seguramente para delimitar y trabajar ese perímetro para tener una costanera o cosa futura, pero para eso debemos mensurar todas las propiedades y seguramente ahí delinear qué queremos, cómo queremos y hacia dónde apuntar”, acentuó.

Finalmente comentó que se espera una bajante del río ya que tanto en El Soberbio como en Chapecó no se esperan nuevas lluvias.

