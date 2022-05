Boca, acusado de haberle hecho regalos a los árbitros: el reclamo de Always Ready

jueves 05 de mayo de 2022 | 8:41hs.

Minutos después del valioso triunfo por 1-0 ante Always Ready por la fecha 4 del Grupo E de la Copa Libertadores, estalló una gran polémica en Boca, que fue acusado en Bolivia de haberle hecho regalos a los árbitros antes del partido.

Mientras la pelota rodaba en el verde césped del estadio Hernando Siles de La Paz, la Policía boliviana, junto a las autoridades de la Conmebol, ingresaron en el vestuario de la terna arbitral y encontraron varias bolsas con camisetas xeneizes, entre ellas una de Edwin Cardona o otra de Darío Benedetto.

Estas fueron confiscadas de inmediato por las fuerzas de seguridad, tal como se ve en los videos que se viralizaron en las redes sociales en la noche de este miércoles.

El reclamo de Always Ready

En medio de la polémica, Andrés Costa, presidente del conjunto boliviano, dialogó con TyC Sports y dio detalles sobre este operativo en los camarines del cuerpo arbitral: “No tenemos nada contra Boca. Hizo un gran partido, lo felicitamos por el triunfo, pero nos llamó la atención que el Coronel de la Policía boliviana nos informó en el entretiempo que aparentemente los árbitros habían recibido obsequios y paquetes”.

Y siguió: “Inmediatamente se comunicó eso a Conmebol y es por eso que ingresaron al vestuario con la policía y cámaras que respalden los hechos. Allí se encontraron obsequios, que fueron incautados. Se realizará una prueba de huellas dactilares y una investigación que pueda dar mayor certeza de lo que pasó”.

Si bien trató de mantener la cautela, Costa puso en el centro de la escena a los directivos del Xeneize: “La gente mencionó que los que hicieron los regalos fueron dirigentes de Boca, pero no puedo decir quiénes… Yo no estaba en el lugar y sería irresponsable si doy nombres que me dieron terceros. Quiero manejar esto con mayor cautela para no perjudicar la imagen de nadie”.

Consultado sobre el reclamo que elevarán por esta situación, el mandatario de Always Ready dejó en claro: “Nosotros no queremos realizar una denuncia contra Boca ni pedir puntos. Para nada. Solamente queremos que se investigue y sancione a la terna arbitral, porque el reglamento está claro y prohíbe realizar regalos a los colegiados”.

Asimismo, Costa volvió a remarcar la responsabilidad de los jueces del partido: “No vamos a iniciar ningún proceso, pero sí nos vamos a enfrentar en una querella contra el cuerpo arbitral. El problema no es de la dirigencia de Boca ni de Always Ready, sino de quien acepta los regalos. Estamos esperando el informe policial para ver quién ha sido el responsable”.

Y sembró dudas sobre los fallos del silbato Kevin Ortega, quien sancionó un insólito penal contra Eduardo Salvio que le dio forma al 1-0 definitivo y luego fue acusado de haber aceptado regalos por parte del elenco argentino: “Queremos que Conmebol actúe y sancione al árbitro. Cuando apareció la denuncia de la policía y además el penal, yo ya pienso mal…”.

La fuerte acusación de un dirigente de Always Ready a Riquelme por los supuestos regalos de Boca

Oscar Barrenechea, vicepresidente de marketing de la institución de El Alto, denunció en su cuenta de Facebook a Román: "Fue hasta el vestuario de los árbitros y entregó cuatro bolsas con el logo de Boca. Al revisarlas, dos de ellas ya vacías y las otras dos con regalitos de su parte!".