Rusia sostiene su ofensiva en el este y mantiene el asedio sobre Azovstal

jueves 05 de mayo de 2022 | 6:02hs.

Las fuerzas rusas ingresaron ayer a territorio de la acería Azovstal, último reducto bajo control de Ucrania en la ciudad de Mariúpol, según un parlamentario y negociador de Kiev, aunque Rusia negó haber lanzado un asalto total contra la planta, anunció un alto el fuego para evacuar civiles y prosigue su ofensiva en el este ucraniano.

“Las tropas ya están en territorio de la empresa”, afirmó el jefe de la delegación negociadora ucraniana, David Arahamiya, en declaraciones recogidas por el portal Ukrinform.

Aseguró que las autoridades de su país siguen en comunicación con los soldados que resisten en el lugar, una versión contraria a lo dicho por el alcalde de Mariupol en el exilio, Vadim Boïtshenko, quien aseguró que “se perdió el contacto”.

“Desgraciadamente hay violentos combates en Azovstal”, dijo el ex alcalde a la televisión local y aseguró que dentro de la planta hay “civiles, cientos”, entre ellos “niños que esperan ser rescatados”. “Hay más de 30”, afirmó luego de que un corredor humanitario permitió el martes trasladar a 159 personas.

Esas evacuaciones se hicieron con el auspicio de la ONU, por lo que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, volvió a apelar a la ayuda del secretario general del organismo, Antonio Guterres, a interceder para “salvar” a los heridos que se encuentran en la acería.

El Estado Mayor ucraniano también aseguró que las tropas rusas habían iniciado una nueva ofensiva, con apoyo aéreo, para tratar de tomar el control de la planta.

“La orden fue dada (el 21 de abril) públicamente por el comandante en jefe (el presidente Vladimir Putin) de anular cualquier asalto. No hay asalto” en este momento, dijo por el contrario el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

También, explicó que las tropas rusas rodean el lugar y sólo intervienen para “cortar rápidamente los intentos” de los combatientes ucranianos de llegar a “posiciones de tiro”.

Rusia, que lleva a cabo una ofensiva militar en Ucrania desde el 24 de febrero, controla Mariúpol salvo esa planta y anunció un alto el fuego entre el 5 y 7 de mayo, durante diez horas por día, para evacuar civiles de la planta metalúrgica.

Desfile del 9 de mayo

El servicio de inteligencia militar ucraniano (GUR) aseguró que Moscú prepara un desfile militar en la ciudad para el 9 de mayo, día en que se recuerda su victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Rusia ultima los preparativos para el Día de la Victoria, el próximo 9 de mayo.

Según el GUR, el subdirector de la administración presidencial rusa, Serguei Kirienko, llegó a la localidad para preparar ese desfile.

El Ministerio de Defensa ruso, al responder una pregunta sobre los preparativos del 9 de mayo, no mencionó la posibilidad de un acto en Mariúpol.

“Este año, los desfiles militares se celebrarán en 28 ciudades rusas”, dijo un vocero y detalló que participarán “cerca de 65.000 personas, unos 2.400 tipos de armamento y equipos militares y más de 460 aviones serán movilizados”.

Mientras tanto, las fuerzas rusas continuaron su ofensiva en el este de Ucrania y dispararon misiles contra numerosos objetivos en todo el país, incluso Lviv, cerca de la frontera con Polonia y la región montañosa de Transcarpacia, cerca de Hungría, que hasta ahora no se había visto afectada por la guerra.

La ofensiva oriental rusa tiene como objetivo “asegurar el control total de las regiones de Donetsk y Lugansk y mantener un corredor terrestre hacia la Crimea ocupada”, dijo el cuartel general del ejército ucraniano.

El Ministerio de Defensa ruso publicó además un vídeo del lanzamiento de misiles Kalibr desde el mar Negro contra objetivos militares ucranianos, sin especificar cuáles.

Lula: “Zelenski es tan responsable como Putin”

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó a la revista Time, la más importante de Estados Unidos, que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, “quiso la guerra” contra Rusia y lo acusó de no haber negociado lo suficiente con su par ruso, Vladimir Putin, y de montar un “espectáculo” con el conflicto bélico. “Zelenski es tan responsable por la guerra como Putin, porque en la guerra no hay un solo culpable”, dijo. Zelenski “quiso la guerra. Si él no hubiera querido la guerra, habría negociado un poco más. Es así. Yo critiqué a Putin cuando estuve en Ciudad de México y dije que fue un error la invasión”, señaló.





El embargo al petróleo ruso divide a la Unión Europea