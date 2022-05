Tabacaleros piden a Nación que haga cumplir a empresas el pago del FET

jueves 05 de mayo de 2022 | 3:15hs.

Los tabacaleros misioneros se unieron al reclamo nacional que se manifestó ayer al mediodía en el Congreso de la Nación para pedir que el estado nacional se ocupe de evitar que se sigan evadiendo impuestos a los cigarrillos que ocasionan que disminuya la recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FET) que es vital para el sostenimiento de los productores de ese cultivo.

Pero ese, no fue el único reclamo que se escuchó ayer en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados porque la lista de angustias del sector es larga.

Según explicaron, además de la evasión impositiva que hace que el dinero del Fet sea cada vez más pobre, también la inflación se lleva los insumos por las nubes y si a eso se le suma las pérdidas por la sequía, y los incendios, el resultado es más que preocupante para las familias que dependen de esta producción.

El reclamo fue impulsado por la Federación Argentina de Productores de Tabaco que nuclea a las cámaras tabacaleras de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca que son los lugares donde se hace este cultivo que es la principal materia prima de los cigarrillos.

Y los que tomaron nota del problema son los diputados nacionales de esas provincias que, en el caso de Misiones estuvieron con asistencia perfecta en el encuentro, porque saben que se trata del presente y el futuro de cerca de 13 mil productores tabacaleros distribuidos en casi toda la provincia con foco en los municipios de Dos de Mayo, San Vicente, Colonia Aurora y El Soberbio.

La primera conclusión que salió del encuentro de ayer es solicitar una reunión urgente con la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) Mercedes Marcó del Pont y con el ministro de Economía Martín Guzmán porque el pedido de un mejor control para evitar que algunas empresas no tributen lo que corresponde por ley, es facultad de esas áreas de gobierno nacional.

“Acá evidentemente hay algunos vivos que no están pagando impuestos -como por ejemplo- la empresa Sarandi de la provincia de Buenos Aires y eso perjudica a los tabacaleros pero también al Estado, por eso la primera intención es hablar con los responsables de estas áreas para empezar a preguntar por qué motivo no se persigue a esos evasores y se cobra lo que corresponde” explicó ayer el diputado Héctor Bárbaro a El Territorio cuando terminó la reunión.

Por su parte el diputado renovador Diego Sartori valoró el encuentro de ayer “porque estuvieron los representantes de todos los sectores de la actividad tabacalera lo que a las claras indica que es un reclamo de toda la cadena y eso le da más fuerza al pedido”.

El problema no es nuevo pero se agudizó durante la pandemia. Hay un grupo de empresas que no pagan el impuesto mínimo que es de $130 por cada paquete de cigarrillo. Y de ese impuesto mínimo se nutre el Fet que toma el 7.35% de ese valor. Y luego ese Fet se distribuye entre todas las provincias tabacaleras de acuerdo a la cantidad de producción que tengan.

Una parte del Fet va directo a los bolsillos de los productores y otra parte ayuda a mantener los planes de reconversión productiva del sector, la obra social y una serie de asistencias que en este momento están viendo tambalear su fuente principal de ingresos.

Según se explicó ayer en la reunión no son todas las empresas las que evaden. “Son un grupo que justificándose en que son pequeñas industrias que no pueden ser comparadas con las multinacionales solicitaron amparos a la justicia para no tributar. Y algunos jueces les dieron la razón. Pero el año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto esas medidas cautelares. Pero igualmente esas empresas siguen sin pagar” explicaron ayer los tabacaleros de todo el país que se mostraron más que preocupados por esta situación.

Ante la mirada atenta de los legisladores de las provincias del norte argentino, los tabacaleros explicaron que en el año 2016 ese grupo de empresas que no tributan el impuesto mínimo -que rige para desalentar el consumo de cigarrillos- representaba el 4% del total de la industria tabacalera local, pero ahora se elevó al 32% y por lo tanto, es cada vez más plata que no llega a las arcas del estado y tampoco a los bolsillos de los productores tabacaleros.

Misiones en alerta

Los tabacaleros de la tierra colorada estuvieron representados ayer por el presidente de la Cámara de Tabaco de Misiones, Gustavo Piñeiro, el presidente de la Asociación de Productores Tabacaleros de la Provincia de Misiones, Carlos Knoll, el vicepresidente de la Cooperativa Agroindustrial de Misiones Limitada, Eldor Hut y el titular de la Asociación de Campesino Tabacaleros Independientes de Misiones (Actim).

“Vinimos en grupo porque esta problemática perjudica a todos los tabacaleros de nuestra provincia y si no se resuelve, el drama también va a llegar al resto de nuestras comunidades. Porque no se trata solo del dinero que está dejando de llegar al pequeño productor sino de toda la cadena productiva que está en crisis. Y hoy la obra social funciona bien pero si se queda sin recursos nuestra gente terminará en el hospital público y por eso tratamos de explicar que es un problema de todos los misioneros y no sólo del sector tabacalero” explicó el presidente de la Cámara de Tabaco de Misiones, Gustavo Piñeiro.

Luego Piñeiro dijo que los tabacaleros también sufren las consecuencias de la inflación.

“Este año con una inflación estimada en un 60% el incremento del Fet apenas llegó al 40% o sea que no sólo que se achica la torta del Fet porque hay empresas que no cumplen con el impuesto, sino que también seguimos corriendo atrás de la inflación que va siempre más ligero”.

Por su parte, el presidente de la Aptm, Carlos Knoll dijo que “los tabacaleros misioneros estamos muy preocupados. Venimos de dos años de sequía. Con incendios que también arrasaron con nuestros galpones. En octubre vamos a tener una producción mucho menor a la esperada. De los 31 millones de kilos vamos a poder acopiar con suerte unos 19 millones de kilos de tabaco. O sea vamos a ver menos plata que nunca y en un país con inflación descontrolada eso es realmente preocupante”.

Diputados acompañan

Los siete legisladores misioneros que integran la Cámara de Diputados de la Nación asistieron ayer al mediodía a escuchar el reclamo de los tabacaleros. Y los que no pudieron estar toda la reunión se comunicaron con los representantes de esa producción de la tierra colorada.

“Me pareció interesante que fueron desde todos los espacios políticos, porque eso va a ayudar a encontrar mejores respuestas. Queremos hablar con quien sea necesario hasta con el presidente Fernández o con la vicepresidenta Cristina Kirchner pero alguien nos tiene que ayudar porque estamos en el horno y somos trabajadores que vivimos de nuestros cultivos. No pedimos nada que no corresponda. Queremos hacer valer nuestro trabajo en las chacras” señaló el presidente de APTM, Carlos Knoll.

En ese sentido el diputado radical Martín Arjol señaló que “escuchamos el pedido del sector tabacalero y nos comprometimos a acompañar este reclamo a las autoridades que tienen que resolverlo. Porque la ley está. La cuestión es que no se cumple”.

Luego dijo que “si bien se trata de una producción que abarca varias provincias en Misiones tenemos la particularidad de que son todos pequeños productores de pocas hectáreas que no tienen manera de compensar la falta de ingresos por disminución del Fet, por eso más que nunca es necesario acompañar este planteo porque detrás de cada productor hay una familia, hijos y un hogar que depende de este ingreso”. z